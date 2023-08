Temor en la Premier League por Mo Salah, Nkunku y Rashford: la brecha que lo cambia todo

Hay derrotas y derrotas, y equipos fiables y otros que están en la búsqueda de poder serlo. El Manchester City y el Arsenal son de los primeros, de los que se espera una regularidad mantenida; con Liverpool, Chelsea y Manchester United hay dudas, que en el caso de los blues y los red devils se han incrementado en la última jornada. Para Mo Salah y compañía la prueba de este fin de semana será dura; para Christopher Nkunku (lesionado hasta final de año) y Marcus Rashford casi es un ultimátum demasiado prematuro para sus equipos, dos de los que más se han gastado en el mercado de fichajes.

Jornada peligrosa, especialmente para el United

La derrota del Manchester United (2-0) ante el Tottenham ha sembrado muchas dudas en el equipo del norte de Inglaterra, el cual, a la primera ocasión que ha tenido de brillar en un campo complicado y ante un rival de envergadura, ha mordido el polvo. No pasaría de la anécdota si esta caída no tuviera un reflejo constante en los últimos lustros, la alerta en Ten Hag y compañía es total. Por eso el siempre complicado partido que el United tiene este sábado (16.00, hora española) ante el Nottingham Forest no solo puede distanciar a los diablos rojos en seis puntos (de nueve en disputa) de gunners y skyblues, sino asentar el pesimismo cuando la temporada no ha hecho más que comenzar. Dos derrotas en tres partidos sería un correctivo capaz de imbuir al proyecto en la pesadumbre en pleno mes de agosto. Sí, los red devils necesitan reaccionar y el rival, en cierta forma, es propicio, lo que eleva las expectativas y hace más abrupto el hipotético pinchazo.

Más complicado lo tienen dos de los gallos del campeonato, el Newcastle y el Liverpool quienes este domingo (17.30, hora española) se ven las caras con la necesidad de sumar de tres en tres para no permitir brechas con el City y el Arsenal, que tiene choques asequibles ante Sheffield y Fulham, uno como visitante y el otro como local. Recordemos que los reds pierden por sanción a uno de sus grandes fichajes, Mac Allister, expulsado ante el Bournemouth.

Pero si hay un equipo con urgencias en Inglaterra entre los llamados grandes ese es el Chelsea, que se ha gastado más que nadie, el pasado fin de semana cayó estrepitosamente ante el West Ham (3-1) y necesita recobrar el pulso de las buenas sensaciones ante el Luton, con el que jugará este viernes (21.00, hora española). Nkunku, su estrella, sometido a una intervención, no estará para ayudarlos hasta el final de este 2023.

Red devils, reds y blues saben que si la brecha de puntos se abre con equipos tan regulares como Arsenal y City, luego será una distancia insalvable; algo inaceptable para tres proyectos millonarios.