Tras Varane, el Manchester United 'le quita' otro defensa al Madrid

Raphael Varane y Harry Maguire no están teniendo un año tranquilo en el Manchester United. Las altas expectativas generadas por el central francés en Old Trafford tras pagar 50 millones al Real Madrid no están siendo correspondidas por el galo, pero el problema no es solo de un jugador, sino de todo el equipo. Este año los Diablos Rojos están atravesando una crisis de planificación de plantilla que poco a poco van solucionando. Esta semana se conocía la renovación de uno de sus jugadores más importantes desde que llegase en enero de 2020 al Teatro de loa Sueños, Bruno Fernandes, y se quiere dar salida a jugadores que la entidad entiende que ya han cumplido un ciclo como Rashford, Martial o Pogba y que necesitan dar paso a otra generación de jugadores como Elanga o Pau Torres.

Según publica 90min, el Manchester United ha vuelto a reactivar su interés en el central del Villarreal de 25 años. No es de extrañar que los reds devils hayan vuelto a pensar en el zaguero castellonense debido al gran año que está realizando al frente del submarino amarillo y que consagró con el segundo gol en la victoria por 0-3 a la Juventus de Turín en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y que le sirvió a los de Unai Emery para clasificarse a cuartos de final, donde se enfrentarán al Bayer de Múnich.

Internacional con España, Pau Torres también tiene su nombre apuntado en la agenda del Real Madrid. Florentino Pérez también anda en la búsqueda de un cuarto central de garantías para su plantilla para dar salida a Vallejo, que no entra en los planes de Carlo Ancelotti. Actualmente, el central del Villarreal cuenta con una cláusula de rescisión de 65 millones de euros y su valor de mercado, según trasnfermarket es de 50 millones.

Tras la consecución el año pasado de la Europa League tras vencer en la final precisamente al Manchester United en aquella agónica tanda de penaltis en la que David De Gea erró el lanzamiento decisivo, Pau Torres sonó con mucha fuerza para abandonar El Estadio de la Cerámica, pero su deseo de disputar la Champions League con el Villarreal al menos una temporada hizo que su salida se retrasase un año, pero todo apunta a que este verano hará las maletas para mudarse a una nueva ciudad. Madrid, Manchester o Londres de la mano del Tottenham podrían ser sus próximos destinos.