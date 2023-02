Ten Hag aplasta a Guardiola con una cifra récord de más de 100M por un '9' de clase mundial

Como ya os contamos en Don Balón hace un par de días, el Manchester United tiene como prioridad en el mercado de fichajes veraniego reforzar su delantera con la llegada de un ‘9’, conscientes de que Weghorst, encargado de cumplir las funciones de punta en Old Trafford, se encuentra cedido hasta final de temporada y, como tal, es un parche a corto plazo. Además, resulta evidente que el neerlandés, si bien es buen jugador, no es un clase mundial. Y de acuerdo con The Telegraph, de cara a la próxima temporada, Erik ten Hag ha pedido poder contar con un atacante del más alto nivel, con el objetivo de intentar luchar por la UEFA Champions League y de acabar con la hegemonía del Manchester City de Pep Guardiola en Premier League (donde han ganado 4 de las últimas 5 ligas).

Es por ello por lo que, de acuerdo con la información del medio citado, el técnico ha puesto sobre la mesa los nombres de Victor Osimhen y Harry Kane como dos de las opciones que más le gustan. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Manchester United se encuentra inmerso en un proceso de venta, resulta evidente que las propuestas se tendrán que tratar una vez se conozca quién será el nuevo propietario del club inglés.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que tanto Victor Osimhen como Harry Kane son dos de los jugadores más determinantes no solo de sus equipos, sino de Italia e Inglaterra (con 20 goles y 18 goles, respectivamente), resulta evidente que los red devils tendrán que realizar un gran esfuerzo económico para intentar traer a cualquiera de los dos. En este sentido, la fuente citada afirma que ambos traspasos estarían valorados actualmente en más de 100 millones de euros (pidiendo el Nápoles una cifra cercana a los 120 kilos por el nigeriano y el Tottenham reclamando alrededor de 110M).

Sin duda alguna, un derroche económico sin igual que podría estar muy relacionado con la nueva propiedad del Manchester United. Y es que con dos propuestas de Qatar y de Arabia Saudí, si cualquiera de las dos saliera ganadora, resulta evidente que, con los precedentes que ha habido a lo largo de la historia del fútbol, se podría producir una locura tan grande como sería pagar 120 millones de euros por Victor Osimhen o 110 kilos por Harry Kane (este último con contrato, además, hasta junio de 2024 y relacionado anteriormente también con el Manchester City de Pep Guardiola).