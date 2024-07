Ten Hag hace imposible el fichaje favorito de Flick por delante de Kimmich: 65M a tocateja y adiós

La salida de Casemiro del Manchester United ha dejado un importante hueco que subsanar dentro de la medular de los de Old Trafford. Un puesto clave para Erik Ten Hag y para el cual no quiere fichar a cualquier jugador, sino que ya ha comunicado a la directiva del United que su favorito no es otro que Martín Zubimendi, que, según GiveMeSport, se ha convertido en la prioridad de Ratcliffe en cuanto al refuerzo de la posición pivote.

Un fichaje, el del campeón de Europa con España, que se presenta como una dura batalla para los mancunianos. Pues, además de tener que afrontar el pago de los 65 millones de euros que marca su cláusula de rescisión, también deberá convencer a Zubimendi de que la mejor opción es la de abandonar el club de su vida para dar paso a una nueva etapa en Old Trafford, donde debe confiar en un proyecto que lleva varios años a la deriva navegando sin rumbo.

El Barça no podrá luchar por el favorito de Flick

Por otro lado, la presencia del Manchester United en la puja, no hace más que complicar las opciones del Barça en el fichaje del pivote español. Y es que, pese a ser el jugador favorito de Hansi Flick para la posición de cinco, incluso por delante de Kimmich, no parece que la economía culé sea capaz de soportar dos pagos importantes como las cláusulas de Nico Williams y Zubimendi, junto a sus respectivas inscripciones en LaLiga.

Una operación que le cambiaría la cara al United

Futbolísticamente, el fichaje de Zubimendi sería toda una bendición para el Manchester United. Pues, con el español, Erik Ten Hag, contaría con el mejor mediocentro posible para la propuesta de juego que quiere implantar en Old Trafford. Y es que, pese a no haberlo demostrado esta última temporada, la idea de los diablos rojos es la de ser un equipo dominador mediante el control del centro del campo. Una labor para la cual, Zubimendi es un jugador ideal, ya que dispone de las cualidades defensivas propias de un gran pivote, junto al talento necesario para dirigir al equipo desde la base.