La salida del capitán y Flick, tajante: "Ya no es jugador de Barça"; prefiere la Premier al Sevilla

Fue el último capitán, confío en la palabra del Barça y lo "limpiaron" de una manera que dio rabia.

El FC Barcelona retornó a los entrenamientos el pasado 10 de julio con una notable ausencia en sus filas: el capitán Sergi Roberto brilló por su ausencia durante las evaluaciones médicas, debido a que no contaba con el visto bueno del club en una situación inusual.



El conjunto azulgrana y Sergi Roberto llegaron a un acuerdo hace varias semanas para prolongar su contrato por una temporada adicional. Las consideraciones económicas no fueron un impedimento una vez más, ya que el jugador se ajustó al contexto financiero del club y, como fue su costumbre, no buscó poner en aprietos a la entidad solicitando más de un año de compromiso.



Las formalidades del contrato estaban listas para ser firmadas, pero fue en ese momento cuando el club informó al futbolista que no podía proceder con la rubrica. Sin la garantía de cumplir con la normativa Fair Play financiero de LaLiga, no era posible su inscripción.



El Barça solicitó paciencia al jugador con la esperanza de cerrar pronto alguna operación o utilizar estrategias conocidas. Sin embargo, los días pasaron y el polifuncional futbolista quedo fuera de la gira por América.



Sergi Roberto confió plenamente en la palabra del club y consideró incluso la posibilidad de entrenar con sus compañeros sin contrato. No obstante, desde la directiva le indicaron que por razones legales no podía participar en las prácticas como un jugador más, al no estar formalmente registrado en la plantilla y podría perjudicar al club.

Hoy, Hansi Flick fue más que claro al sentenciar que Sergi Roberto "no es más jugador del Barcelona".

Lo cierto es que Laporta no tuvo mucha predisposición para valorar la situación de un histórico del club y sólo quería evitar el escándalo.

Con el pase en libertad, el nacido en Tarragona explora opciones: su ideal es la Premier League aunque el Sevilla, Girona y Valencia lo miran de reojo.







ADN Barça por siempre

A sus 32 años, Sergio Roberto pasó toda su carrera en Camp Nou. Disputó 14 temporadas con el Barça y fue partícipe de 21 títulos, uno de los más ganadores del club. Pero no solo lo que daba dentro del terreno de juego, sino lo que brindó dentro del vestuario. El último capitán se marcha (lo marcharon) por la puerta lateral.