Ten Hag hace otro Cristiano al crack, el PSG pone 75M y su apuesta es delirante: otro Mason Mount

Si la unión entre Erik ten Hag y el Manchester United ha llevado poquísima gloria y sí muchas penurias a Old Trafford, si el neerlandés, además, se cargó a Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo para nada, ahora, cuando el club se ve de nuevo en una crisis deportiva enorme, vuelve a escuchar a su entrenador, que desea dos cosas: una, echar a su máxima estrella, para lo cual hay mercado en París, y después responder con otro fichaje ‘tipo’ Mason Mount en el Chelsea.

Teniendo en cuenta que Mason Mount fue la petición expresa de los red devils en la plantilla londinense, un jugador que les costó más de 64 millones de euros y no ha ofrecido hasta la fecha nada al equipo, dándose además el caso de que ha mermado su valor a la mitad sobre lo que los diablos rojos pagaron por él, sorprende la información Caught Offside donde se apunta a Ben Chilwell, inédito en Premier League esta temporada, como la respuesta a otra salida dolorosa más.

Y esta no es otra que la de Marcus Rashford, la teórica estrella del equipo que se va diluyendo poco a poco, como su equipo, y con la que pretende hacer caja el conjunto del norte de Inglaterra ¿Con quién? Sencillo, con un Paris Saint-Germain que ya ofreció 75 millones de euros por él, cosa que rechazó el United, que pedía cerca de 110. Y esta perspectiva puede cambiar ahora.

Our @PremierLeague schedule for December and January has been revealed 📲#MUFC || #PL