Ten Hag incendia Old Trafford: Paulo Dybala y Harry Kane, a escena

La llegada de Erik ten Hag al Manchester United es un hecho y el técnico neerlandés, el preferido en todo momento en Old Trafford, pretende llevar a cabo una profunda reconstrucción del equipo donde hay dos jugadores que deben cambiar el rumbo del ataque de los red devils. Vaya por delante que esto posiblemente implicaría la posible marcha de Cristiano Ronaldo (además de las aseguradas, como Edinson Cavani) pero el United lo va a intentar.

Uno de los jugadores pretendidos por el entrenador del Ajax de Ámsterdam, y ahora nuevo míster del equipo inglés, es Paulo Dybala, cuya salida de la Juventus de Turín se hará efectiva al término de la presente temporada, cuando finalice contrato con la Vecchia Signora. Los intentos de renovación entre La Joya y la escuadra juventina han sido infructuosos en las dos últimas campañas y ahora hay pocas cosas que se interpongan entre Dybala y su futuro vestido de rojo.

Esta posibilidad, que se advierte ya sonoramente desde Inglaterra, tan solo sería la previa del bombazo que pretenden desde Old Trafford este verano, que no es otro que convencer a Harry Kane de fichar por su equipo. Y este asunto no es sencillo. Primero, como decimos, el equipo inglés debe hacer hueco en la plantilla y en el salario, lo que incluye a Paul Pogba y Cristiano Ronaldo, pero después han de satisfacer las demandas del delantero y del Tottenham, todo ello harto complicado.

Es verdad que hay alternativas, como la que señala The Sun con Antony, jugador del Ajax, o las otras alternativas a Kane, como Nkunku o Darwin Núñez, pero incluso en ello la actual situación deportiva del United lo complicado todo. Los diablos rojos han de intentar aferrarse a la cuarta plaza de la liga inglesa para meterse en puestos de Champions League, sin los cuales muchos de estos futbolistas pueden caerse como opciones de futuro, y tampoco en este sentido lo tiene sencillo el United, ya que posee tres puntos menos que el Tottenham y los mismo que un Arsenal que ha jugado un partido menos. Sí, a Dybala, Kane, Antony de Ten Hag, pero antes hay que cerrar la clasificación para la Liga de Campeones…