Ten Hag le da salida a Pellistri del United; y llora al PSG para que largue a Ugarte ¿hay plan B?

El volante de la Selección uruguaya, Facundo Pellistri, tiene un pie afuera del Manchester United y su futuro estaría en Grecia. El jugador de 22 años no entra en la consideración del técnico Erik ten Hag y por esa razón apura a su representante para irse de los Reds Devils.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el talentoso volante será refurezo del Panathinaikos, equipo que dirige técnicamente el uruguayo Diego Alonso.

“El Panathinaikos está preparado para cerrar el trato para fichar a Facundo Pellistri esta semana, ¡ya falta poco! Transferencia permanente del Man United como se reveló ayer en exclusiva”, reportó Romano.

🚨☘️ Panathinaikos are prepared to close the deal to sign Facundo Pellistri this week, almost there! Permanent transfer from Man United as exclusively revealed yesterday. One key factor: Pana manager Alonso, pushing to have Pellistri. 🇺🇾 pic.twitter.com/rmwfXP6UDQ

En la primera fecha la Premier League, ten Hag apostó por la titularidad de Mason Mount y Amad Diallo, todo una señal que el uruguayo no entra en los planes de la temporada 2024-2025.

Por si esto fuera poco, en otros sectores del ataque están futbolistas de gran jerarquía como Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Hojlund o Zirkzee. Ante este panorama Pellistri apuró a su representante y tiene todo listo para sumarse al conjunto griego.

Además, no está de más recordar que el volante fue cedido al Alavés y Granada para demostrar su talento debido a la competencia y nuevos fichajes en Mánchester.

Sin embargo, no logró destacar en esos equipos, en contraste con su rendimiento con la Selección que dirige Marcelo Bielsa.

Manuel Ugarte está haciendo lo imposible para que el Paris Saint-Germain lo ceda al United.

Por estas horas, su representante Jorge Mendes lleva adelante las gestiones para que el elenco de la Ligue 1 baje sus pretensiones económicas y el volante uruguayo sea traspaso a Inglaterra.

Según contó Fabrizio Romano, el contrato entre el United y Ugarte ya está arreglado, solo falta que el PSG baje el precio de la ficha del jugador. En caso de que no ocurra, ten Hag buscará una opción más económica.

🚨🔴 Manuel Ugarte, insisting a lot for Man United move... as Paris Saint-Germain and Man Utd are still talking.



Jorge Mendes leading negotiations with PSG open to selling Ugarte and United still keen.



United need fee reduced or one more sale... or will go for cheaper option. pic.twitter.com/cs12DPiSEu