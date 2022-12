Ten Hag lo cuenta: el United podría tener a CR7 y Gakpo, golpe al luso

Cristiano Ronaldo se marchaba al parón de las competiciones nacionales debido al Mundial de Qatar provocando un incendio en el Manchester United. La entrevista concedida a Piers Morgan en donde dejaba claro que quería dejar el club y atacaba tanto a Ten Hag, como a dirigentes y excompañeros suyos como Wayne Rooney, tuvo como consecuencias su salida de los reds devils.

En esa entrevista, Cristiano Ronaldo dejaba claro que no confiaba en los métodos de trabajo de Ten Hag y aseguraba que el club no le dejó salir en verano. Ahora, cuando están cerca de regresar las competiciones domésticas, el entrenador neerlandés ha hablado para TalkTV y ha querido contar su versión de los hechos.

“Quería irse, estaba bastante claro. Y cuando un jugador definitivamente no quiere estar en este club, tiene que irse. La entrevista fue la primera vez que dijo que quería irse. Creo que como club no puedes aceptar eso. Tenía que haber consecuencias. Para dar ese paso, él las conocía. Antes nunca me lo había dicho. En el verano tuvimos una conversación. Entró y dijo: 'Te lo diré en siete días si quiero quedarme'. Luego regresó y dijo: 'Quiero quedarme”, cuenta Ten Hag.

Además, en la entrevista Ten Hag ha asegurado que siempre contó con él porque le gusta trabajar con jugadores de clase mundial. Teniendo en cuenta sus palabras, al parecer, fue Cristiano Ronaldo quien quiso salir del club, y no el Manchester United y el técnico neerlandés quienes le forzaron a salir. Quizás, que los reds devils estuvieran interesados en Cody Gakpo tuvo algo que ver. Juzguen ustedes mismos.

El delantero del PSV ha realizado un gran Mundial, anotando tres goles y siendo uno de los futbolistas más destacados de los Países Bajos. El interés del Manchester United desde entonces no solo no se ha enfriado, sino que se ha avivado, a la par que su precio ha aumentado. La operación podría llegar a rondar los 50 millones de euros, actualmente.

En el verano se lo pensaron demasiado, pero ahora en invierno el Manchester United fichará un delantero: “Sí, pero solo cuando encontremos al jugador adecuado. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, así que estudio cada oportunidad que se presenta. Haremos todo lo que podamos si esa oportunidad surge”, respondía Ten Hag al ser preguntado sobre la incorporación de un ‘9’.

El favorito es Cody Gakpo, aunque otros nombres como Depay o João Félix están encima de la mesa. Sea como fuere, lo cierto es que a día de hoy Ten Hag podría tener aún en la plantilla a Cristiano Ronaldo y al delantero del PSV. Interesó en verano cuando estaba el portugués y sigue gustando en Old Trafford. Si CR7 no hubiese concedido esa entrevista, quizás en enero podrían haber compartido pareja de ataque y haberse enfrentados juntos al FC Barcelona en la Europa League, pero ya no podrá ser.