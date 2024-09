Ten Hag no tiene el mismo efecto que Guardiola: dos jugadores se revelaron; con Ferguson no ocurría

Manchester United aprovecha en jugar la Premier League y la Copa de la Liga, dos competiciones en las que se ha apoyado hasta que vuelva a ser el equipo que se paraba ante cualquier rival top de Europa. Durante el mercado de pases de verano, el club priorizó fichajes a la medida de lo que pedía Erik ten Hag, el tiempo benefició al United y llegaron refuerzos de peso. Pese a la lesión de Leny Yoro, Manchester supo solucionar distintos aspectos.

Por un lado, está Pep Guardiola, modelo y motivación para que los futbolistas opten por ir al Manchester City, pero con Erin ten Hag sucede todo lo contrario, hasta dos contrataciones del Manchester aseguraron que tuvieron otro tipo de impulsos al querer venir a Old Trafford, y no fue precisamente por el técnico neerlandés. Esto no cambia nada con respecto a los objetivos en conjunto del plantel y el técnico, pero sí deja un precedente para tomar en cuenta sobre las preferencias.

La motivación de Zirkzee

Joshua Zirkzee es uno de los fichajes de este verano del Manchester United, el neerlandés se está ganando con el paso de los partidos su lugar y no decepciona hasta ahora. Le contó a ‘ViaPlay’ su principal motivación cuando decidió jugar por los ‘red devils’ y no tuvo nada que ver con ten Hag. “Déjame decir que me atrajo el Manchester United, no realmente la Premier League”, exclamó.

Mazraoui descartó a ten Hag

Además de Zirkzee, otro que no fue porque el entrenador sea ten Hag, fue Noussair Mazraoui, quien dejó Bayern Múnich para perseguir sus sueños desde que decidió ser profesional. “Sabía que algún día querría jugar en la Premier League, pero poder jugar en este gran club, el Manchester United, es solo un sueño que nunca podría soñar”, aseveró el marroquí.

El plan del Manchester

Probablemente ten Hag no sea del gusto de todos los jugadores o no tenga el efecto que Pep Guardiola tiene con el Manchester City o sin ir con otro equipo, el propio Sir Alex Ferguson. Ahora, con el neerlandés y la confianza más que renovada, encara un largo trayecto de cara a cumplir los objetivos, ya sea en copas o la misma Premier League.