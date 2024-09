Ten Hag todavía no se da cuenta: el volante del Manchester que pide más minutos; sinónimo de lealtad

Mientras la Champions League fue el atractivo de los fanáticos y los equipos participantes, Manchester United puso la mira en la Copa de la Liga, una prueba de fuego a la medida de las condiciones del entrenador Erik ten Hag. El curso pasado levantó la FA Cup, aunque no suficiente, debido a que el United se mal acostumbró a quedar relegado en puesto más abajo de la tabla. Nada está perdido y tampoco para el volante Christian Eriksen, cuestionado durante el mercado de pases para salir del club, pero el danés tiene otros planes.

El acontecimiento que puso la vida en juego del ex Tottenham con su selección en la Eurocopa del 2021 marcó un precedente en su carrera, se mantuvo en el nivel profesional, pero no fue capaz de evitar el bajón futbolístico que con el paso del tiempo se hizo notorio en Manchester United. Ten Hag le dio un rol de suplente, y pese a los rumores de su salida, Eriksen se confesó y no pudo estar más contento de seguir intentando dar su máximo potencial en Old Trafford.

Eriksen es realista

Hace poco Christian Eriksen dio declaraciones a la prensa inglesa sobre su actualidad con el Manchester United y el rol que viene ocupando últimamente. Sabe que está saliendo mucho más desde la banca y que su titularidad está cuestionada. En el mercado de pases distintos medios indicaron que se iría, pero el danés dijo que “si me dijeran que me fuera me iría, pero no escuché eso”.

Manchester es su casa

Eriksen puso fin a los rumores que lo vincularon con otros equipos, pero lo que los medios no le preguntaron al internacional con Dinamarca era si sentía cómodo, tanto a nivel futbolístico como personal. “Me siento muy bien estando en el United”, agregó uno de los cerebros del equipo, dando a entender que asume el trabajo que le ha dado el entrenador.

La familia y la parte deportiva

Las decisiones se toman en gran parte a nivel personal, pero cuando la familia está involucrada esto se piensa más. Eriksen sabe de los riesgos que hay de ir a un nuevo equipo, pues no lo ha considerado. “También soy un chico al que le gusta estar en un lugar donde mi familia está establecida”, confesó. “Ese siempre va a ser mi objetivo”, afirmó el ex Inter de Milan.