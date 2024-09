Ten Hag prefirió a Rashford; sus 90 goles con el United no bastaron: la liga de Grecia lo espera

Manchester United fue el lugar idóneo para que Anthony Martial mostrara todo su potencial, el talento que lo ayudó a llevarlo a la selección de Francia y así ser de los mejores jugadores ofensivos del momento. Sin embargo, le descenso del atacante se fue evidenciando hasta que dejó de ser una pieza fundamental para los 'diablos rojos', pasó lo que casi ocurre con jugadores que no son tomados en cuenta, buscan una nueva oportunidad.

Martial pasó de tener un equipo fijo a ser agente libre, pese a su edad y lo mucho que puede conseguir si se lo propone, durante el mercado de pases no hubo equipo que quiera contar con sus servicios. No obstante, la última información que se maneja es que el AEK Athenas está ultimando esfuerzos para hacerse con los servicios del galo, ya que, después todo, está en la agencia libre. De ese modo, el extremo probaría por primera vez en la Liga Griega y así intentar volver a un nivel que le permita ser visto otra vez.

Tras pasar por Old Trafford y ser uno de los referentes de los ‘diablos rojos’, el destino le tiene deparado otro lugar a Martial, Esta vez, será lejos de las ligas top, pues su destino está en Grecia. Según la información que apunta Fabrizio Romano, el ex Mónaco jugará en el AEK Athenas. “El equipo griego AEK Athenas está cerca de llegar a un acuerdo para fichar a Anthony Martial como agente libre”, dijo en ‘X’.

🚨🟡⚫️ Greek side AEK Athens are closing in on deal to sign Anthony Martial as free agent.



After talks collapsed with Flamengo, AEK Athens are confident to get it sealed in the next hours. pic.twitter.com/LUbgQj1lyU