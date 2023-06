Ten Hag se decide por el nuevo Haaland y Kane puede elegir entre Madrid o PSG... con una condición

Que entre todas las opciones ‘que hay’ en el mercado -salvando el imposible, esta campaña al menos, de Erling Haaland-, la de Harry Kane es la mejor, la más convincente, para la demarcación de nueve puro, es un hecho; que vaya a salir del Tottenham, casi una utopía. Es más, los últimos informes procedentes de entorno de la Premier League sitúan a Ten Hag y su United echándose a un lado, lo que deja solo dos opciones, ambas complejas, al genial futbolista de los spurs.

La historia interminable

Durante las últimas temporadas ha sido una máxima que pocos entienden en el mercado de fichajes veraniego. Harry Kane, uno de los mejores delanteros del planeta, viene de hacer una gran temporada pero no gana títulos en Londres, apunta a salir pero luego se queda. Quizá por eso tenga sentido que la información de Metro haya terminado de hartar al Manchester United, uno de sus pretendientes en la ventana de transferencias actual. Dice el medio que los red devils le han dicho al jugador y su entorno que fuerce para salir, pero el jugador no mueve ficha.

Al hilo de ello, los red devils, que están tratando de cerrar la renovación de Marcus Rashford, su actual estrella, cada vez ven más complejo lo del 10 spurs y aceleran por la opción B, el otro Haaland: Rasmus Hojlund, jugador de la Atalanta que se acerca a marchas forzadas al United. Y si los red devils fichan al danés, se acabaría la vía de Old Trafford para el internacional con los three lions. Ese escenario está próximo, de modo que Kane mira a Madrid y París… sin muchas esperanzas; y eso que su equipo sí estaría dispuesto a negociar con un equipo foráneo a la Premier League.

Desde el Bernabéu y el Parque de los Príncipes son claros, como lo fue el United: debe forzar su marcha, con ello ambos clubs se lanzarán a ficharlo, pero con la promesa de laxitud por parte de un Tottenham que pide entre 100 y 120 millones por su delantero, recordemos, de 29 años y con solo un año más de contrato. Así las cosas, los red devils están cerca de cerrar a su nueve, que no será Kane, mientras que Madrid y PSG lo ven negro con el inglés, que no presiona y no mueve ficha; es decir, sí no se moviliza está condenando a un destino aciago en su jaula de Londres.