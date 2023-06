Klopp y Mourinho, atónitos: Ancelotti conoce su recambio 24/25, el nuevo Zidane ¿Entrenará a Mbappé?

Ya sea con destino a Brasil, como parece que sucederá, o rumbo al retiro -no sabemos si permanente, pero al menos sí por un tempo- el caso es que Carlo Ancelotti y el Real Madrid saben que esta, la 23/24, es la última campaña que estarán unidos y que el italiano tiene ofertas muy jugosas y atractivas ya sobre su mesa, unas que una vez se desvincule del club blanco seguramente se incrementarán. Pero no solo eso, el club y el míster ya saben quién es el favorito para sustituirlo, algo así como el nuevo Zinedine Zidane que no será José Mourinho.

Una leyenda moderna de la casa y de España

Como ya anticipamos en Don Balón, en las oficinas del Santiago Bernabéu no dudan acerca del recambio perfecto para Carletto una vez este y el club madrileño separen sus caminos en junio de 2024, y ese no es otro que Xabi Alonso, que por esas fechas también culmina vinculación con el Bayer Leverkusen, por lo que el tránsito puede ser armónico. En cuanto a los tiempos, estos se consideran más que suficientes durante toda esta temporada, con un año vista, para que todas las partes vayan haciéndose a la idea de lo que será el Madrid al menos durante la 2024/25.

Como ‘Zizou’

La idea con Xabi Alonso por parte de la entidad de Concha Espina es doble. Es más, lo eligen porque les gusta su estilo de juego, su forma de gestionar vestuarios y su facilidad para llevar equipos. Pero además se busca un recambio que pueda proyectar un perfil similar al que cumplió en su día Zinedine Zidane, recordemos, triple campeón de Europa y, entre otras cosas, doble campeón de LaLiga, pero sobre todo exjugador blanco.

‘Lucho’ puede perder a su Messi ante Xabi; Klopp, descartado

Si ampliamos el foco de posibles recambios de Ancelotti, seguramente Jürgen Klopp estaría de los primeros de la lista de deseos en Chamartín, sin embargo, se ha preguntado por su situación y por ahora está zanjada: con contrato hasta 2026, el alemán es inabordable, al menos durante un par de temporadas más. Raúl y Arbeloa no terminan de convencer, como tampoco lo hace José Mourinho, cuya etapa dejó muy mal recuerdo en la entidad, así que Xabi es no es una certeza, es la certeza. Por otro lado, el guipuzcoano podría ser receptor de Kylian Mbappé cuando este quede libre de su contrato con el PSG de Luis Enrique, de modo que Lucho perdería a su Messi (nótese la analogía con la MSN que tuvo en el Barça), a manos de Alonso. Ambos no llegaron a coincidir como jugador del Madrid, uno, y entrenador del Barça el otro.