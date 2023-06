Ten Hag y Casemiro, a por el galáctico para Rashford: 64M o el otro McAllister; la Premier, en vilo

En el tira y afloja que mantienen el Manchester United y el Chelsea por el jugador que Erik ten Hag y Casemiro desean darle de pareja a Marcus Rashford se da un dato curioso y es que los dos equipos, unos como segunda opción si falla la primera, en el caso de los red devils, y otros como primera posibilidad para su medular, como son los blues, esta campaña a las órdenes de Mauricio Pochettino, persiguen al mismo jugador; está en la mano de ambos saber reforzarse sin imposibilitar al homólogo. Dos gigantes de la Premier League, cara a cara

Primera opción, entre los blues

Ya es tarde para que el Chelsea trate de conservar a Mason Mount, que es el jugador de ataque que quiere darle Ten Hag a Rashford. O tal vez no. La ardua negociación a la que hacíamos mención ente los de Old Trafford y los de Stamford Bridge responde a las cantidades que unos quieren ofrecer a los otros por el jugador todavía del equipo londinense. Y el acuerdo no está cercano. La última tentativa sí al menos se acerca, pero ya tiene un contratiempo que afectaría a los planes de Pochettino.

Y es que los blues piden 60 millones de libras esterlinas por su jugador, pero el United solo quiere llegar a 55, unos 64,3 millones de euros, cantidad en la que se plantan. Creen en el Teatro de los sueños que el jugador se ajusta a ese desembolso, no más. Es más, se apunta, lo hace Fabrizio Romano o Goal, que el United lanza la propuesta como un ultimátum que, este sí, podría tener incidencia en los planes en el mercado del Chelsea.

Y es que si el United finalmente se echa para atrás con Mount, el Chelsea se vería sin la opción de liberar la masa salarial que se le exige debe liberar y con uno de los jugadores con más cartel, pero no solo eso, sumaría un poderoso enemigo en su propósito de fichar al que fuera socio de McAllister en el Brighton, Moisés Caicedo. Ahora los dos clubs andan interesados en el jugador ecuatoriano. Y si no, el United trataría de sondear a Aurélian Tchoaumeni, del Real Madrid. Mount puede habilitar nuevos problemas a sendos clubs.