Gundogan tenía truco: Pep Guardiola saca del banco 120 M y revienta la Premier ¡Vaya equipazo!

Dicen en Inglaterra que el acuerdo de salida del West Ham de Declan Rice está más que avanzando, sin embargo, era el Arsenal quien quería y, parecía, podía llevarse al internacional inglés, pero la firma de Ilkay Gundogan por el FC Barcelona ha destapado una operación inminente en el Etihad Stadium que amenaza con reventar la Premier League. Hablamos de un fichaje llamado a equilibrar fuerzas en la liga inglesa y que ahora puede desequilibrarlas mucho más.

Operación exprés del mejor equipo del momento

En Metro aseguran que la firma de Rice por los gunners no solo no se va a producir, sino que el City está muy cerca de anunciar el fichaje del mediocentro de contención de los hammers en los próximos días por una cantidad que se iría a cerca de unos 117 millones de euros, 100 millones de libras esterlinas. Y esto supondría que el City, más poderoso en lo económico y en lo estructural que el Arsenal, ha tomado el atajo fácil que los londinenses no querían explorar: abonar lo que pedía el West Ham en este mercado de fichajes.

Diferentes fueron las fórmulas de los del Emirates -también del United- para hacer bajar algo las pretensiones de los hammers en este proceso, llegando como habían llegado los de Mikel Arteta a los 90 millones de libras esterlinas, pero esta nueva propuesta del City lo habría cambiado todo. No olvidemos que el West Ham que aunque tiene la sartén por el mango en la operación ya que el futbolista tiene contrato hasta 2024, a la vez debe andar con pies de plomo por si tanta negativa impide su venta y el futbolista se queda, lo que le dejaría vía libre para irse gratis en el verano de 2024. Económicamente eso sería trágico.

Por eso la operación con los de Guardiola ha tomado la vía exprés: el City cree que vale esos casi 117 millones y el West Ham prefiere, lógicamente, la operación con los skyblues, que le pagarán justo lo que pretendían. Lo curioso de todo es que Sky Italia, que da por zanjada la operación, advierte que está se llevará a cabo, pero no con el beneplácito completo del jugador, que prefería el Arsenal. En cualquier caso, el campeón de Inglaterra y de la Champions tenía truco con la salida de Gundogan al Barça: ahora será mucho más fuerte con su sustituto. Si se cierra el traspaso, los citizens serán todavía más candidatos a todo.