Terremoto: 300 kilos para CR7 que ridiculizan al City y Al-Khelaïfi

Las cifras son absolutamente mareantes y es un indicio más de que el fútbol ha cambiado de manera drástica en los últimos tiempos especialmente con la aparición de los llamados clubes estado. Ahora el implicado en una oferta multimillonaria, y se queda corto el adjetivo, es Cristiano Ronaldo y los números que se manejan dejan prácticamente en ridículo las inversiones que se llevan a cabo en el Manchester City o lo que puede ofrecer Al-Khelaïfi en el París Saint Germain.

El mercado y los estándares establecidos han saltado por los aires. Los medios de comunicación portugueses TVI y CNN desvelaron recientemente que Cristiano Ronaldo ha recibido una llamada con una propuesta mareante para marcharse a jugar a Arabia Saudí. Por el momento, se desconoce la identidad del club árabe que está detrás de este interés pero lo que sí que ha trascendido es la cifra que ha dejado al planeta con la boca abierta: 300 millones de euros. Esta cantidad no sería íntegra para el futbolista, pero casi, porque se repartiría en unos 30 millones para el Manchester United en concepto de traspaso, otros 20 millones para los intermediarios, mientras que los 250 kilos restantes sí que serían para el bolsillo de CR7 divididos en dos temporadas.

Esto supone una puñalada a cualquier tipo de Fair Play financiero a la hora de poder ofrecer contratos a los futbolistas. Esta inversión loca deja sin capacidad de maniobra al resto de clubes del planeta que no cuentan con este tipo de ayudas económicas externas y que se ven imposibilitados ni siquiera a rozar unas cifras similares que harían temblar los cimientos económicos de cualquier entidad deportiva.

Sin embargo, para Cristiano Ronaldo el dinero no lo es todo y por el momento parece que por su cabeza no pasa la idea de aceptar esta mareante propuesta que llega desde Arabia Saudí. CR7 quiere seguir jugando al máximo nivel y no marcharse a una liga menor, y de hecho ha demostrado en esta última temporada que todavía tiene mucho que ofrecer jugando con los mejores. Además, estamos en año de Mundial y Cristiano no se lo quiere perder por nada del mundo y pretende estar en las mejores condiciones para tratar de triunfar con Portugal. Por el momento, parece que los árabes tendrán que esperar.