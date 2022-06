Terremoto entre United y Chelsea: Tuchel, a por el enemigo de Messi

Continúa la revolución en Stanford Bridge después de la salida de Abramovich y la más reciente de su mano derecha Marina Granovskaia. La llegada del empresario estadounidense, Todd Boehly, ha provocado que se alteren las cosas en un club que deberá salir al mercado debido al aluvión de bajas provocadas por este hecho. En este aspecto, según ‘The Athletic’, Boehly se reunió con Jorge Mendes para intentar la llegada de Cristiano Ronaldo al Chelsea. En dicho encuentro, además de darse a conocer ambas personalidades, se aprovechó para preguntar por la situación y los planes de fututo del ‘crack’ portugués del Manchester United.



El de Madeira, ocuparía así el hueco dejado en la delantera por Lukaku, a un paso del Inter, cuya salida se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Chelsea estas semanas. Todo tras las salidas confirmadas de Christensen y Rüdiger y las más que probables de hombres como Azpilicueta, Marcos Alonso y Kepa. Hombres importantes que no ven del todo clara su situación ante el desembarco de la nueva directiva y las grietas que ello ha supuesto en el barco londinense.



Cristiano, por su parte, no está convencido de seguir en Old Trafford pese a su amor al club. El nuevo proyecto encabezado por el técnico Ten Hag le surge dudas, y más aún el hecho de que no se haya concretado todavía ningún fichaje como Antony o De Jong, entre otros. A todo esto, hay que añadir la decepción de no haberse clasificado para la Champions, torneo siempre entre ceja y ceja del portugués que no se descarta que aún pueda jugar si finalmente decide cambiar de aires.



Sobre todo ello se ha manifestado el Manchester United, que ha salido al paso de los rumores a través del medio inglés ‘Mirror’: “Cristiano no está en venta. Queremos, y esperamos plenamente, que esté con nosotros la próxima temporada”, aseguran fuentes de los ‘red devils’. Algo que indica de manera elocuente que desde el club se cuenta con Cristiano como líder del proyecto para la temporada que viene. Año de desafíos en Old Trafford dada la mala campaña pasada que tuvo el equipo.