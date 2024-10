Thomas Tuchel adelanta Guardiola en Inglaterra y el City reacciona: el sustituto de Pep, alucinante

Dicen que quien no se arriesga no gana, quien no trata de innovar y, en un alto porcentaje, tirarse al vacío, no alcanza las cotas más altas. Por eso la reacción del Manchester City a la posible marcha al final de temporada de Pep Guardiola, justo ahora que se ha confirmado la elección de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra, es tan sorprendente, como ilusionante y peligrosa. Un entrenador que ha demostrado su valía… en Portugal

Mucho se ha empezado a hablar sobre el posible recambio de Guardiola en el City, tanto dentro como fuera del club celeste y tanto en la Premier League como fuera de ella, no en vano hablamos de un equipo, el City, que lleva dominando más de un lustro el fútbol inglés y ha estado luchando por la Champions League durante ese tiempo. Por eso, quizá, sorprenda más el recambio en el que se piensa.

'The Guardian' señala un nombre sorprendente

Tal y como publica The Guardian, el primer nombre que maneja el club del norte de Inglaterra ante la posibilidad de perder a Pep Guardiola no sería ni Xabi Alonso, ni Xavi Hernández, tampoco Massimiliano Allegri o Zinedine Zidane, como se ha apuntado en según qué dirección, sino Ruben Amorin, que ya ha sonado en el pasado tanto para el cuadro citizen como para el Liverpool.

La salida de Beguiristain y la sanción

Dicen que Guardiola se lo está pensando porque necesita una nueva aventura, que parece irá destinada a dirigir a un equipo nacional (¿Brasil?) y que le ha afectado la acusación contra el club por las 115 supuestas infracciones relacionadas con operaciones financiera, y fruto de ese desgaste por ambos asuntos, el catalán se irá, como ya anunciado que hará su director deportivo, Txiki Begiristain. Por su parte Amorin es un entrenador joven, que está triunfando en el Sporting de Portugal y del que gusta su estilo, aunque no niegan que es un paso arriesgado.