Todd Boehly prepara un fichaje estelar para seducir a Luis Enrique: sería el socio perfecto de Gavi

En Stamford Bridge están desesperados por tener un delantero capaz de marcar goles con regularidad. Desde la marcha de Diego Costa, el conjunto blue nunca ha sido capaz de contar con un delantero centro de calidad en su plantilla con la habilidad de marcar todo lo que generan a su alrededor. Es por ello, que según cuenta 90Min, Todd Boehly quiere solucionar el problema de raíz con la incorporación de Victor Osimhen, el delantero de moda en la Serie A.

En las oficinas de Stamford Bridge ya están preparando una oferta que no deberá bajar de los 120 millones de euros, pues a sabiendas de cómo está el mercado y que al Chelsea no le cuesta pagar grandes cantidades, sería toda una sorpresa que bajara de dicha cifra. Si bien el dinero no es ningún problema para los blues, su situación deportiva sí que lo es, el conjunto dirigido por Frank Lampard se encuentra en la 11ª posición en la Premier League con el acceso a la Champions League totalmente fuera de su alcance.

Ante la preocupante realidad deportiva que vive el Chelsea, Boehly tiene decidido jugar una baza que solamente puede usar él. Osimhen es un gran admirador de Didier Drogba, de modo que fichar por los blues supondría seguir los pasos de su gran ídolo y asemejarse al que fue todo un héroe para él durante la infancia.

Si el Chelsea es capaz de incorporar a Victor Osimhen, Todd Boehly podría conformar una plantilla de ensueño con uno de los mejores goleadores del mundo. En la actual campaña, el nigeriano ya suma 25 goles y 5 asistencias en los 30 partidos que ha disputado, siendo una pieza esencial para entender el gran éxito del Nápoles en esta temporada.

Así pues, el Chelsea ya tiene un nuevo objetivo para tratar de convencer a Luis Enrique para que acepte la propuesta y se convierta en su nuevo entrenador. De bien seguro que incorporar a un gran delantero como lo es Victor Osimhen es una buena razón para que el asturiano crea en el proyecto que le propone Todd Boehly en Stamford Bridge.