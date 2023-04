Desbandada en el Chelsea, Abramóvich pone en jaque a Boehly y 6 galácticos miran al mercado

El Chelsea pasa por un momento complicado tras haberse gastado más de 600 millones de euros en fichajes. Con un pie fuera de las semifinales de la Champions League tras caer 2-0 en el Santiago Bernabéu, sin posibilidades de llegar a puestos europeos la temporada que viene (tiene 39 puntos por los 53 del Tottenham, quinto, que es quien marca la línea de entrada) y después de haber echado a dos entrenadores; ahora varios cracks y jugadores miran a Todd Boehly como el culpable, añorando muchos de ellos los tiempos de Roman Abramóvich.

Poca rentabilidad

Pese a gastarse más que nadie esta campaña, incluso una mayor cantidad que otros muchos gigantes europeos en casi una década, el Chelsea no ha hecho más que ir de mal en peor y si el Real Madrid logra eliminarlos en Stamford Bridge, la catástrofe será enorme, ya que además de perder grandes cantidades de dinero, por no disputar Europa, además de prestigio, muchos futbolistas de la primera plantilla, que están siendo discutidos, pedirán marcharse; con al menos 6 galácticos en esta situación.

El problema con Boehly es que planea ya varios fichajes y, ya sea por las decisiones técnicas o por estas previsiones, ha descuidado a una plantilla repleta de estrellas, muchas de ellas defenestradas. Christian Pulisic, Pierre Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Mason Mount, mateo Kovacic y Kai Havertz han sido algunos de los jugadores que ha perdido su puesto en los teóricos onces blues, los últimos los de Frank Lampard, o están descontentos por los rumores de venta, piensan, con el fin de cumplir con el fair-play financiero y seguir con ello tirando de incorporaciones.

Varios ilustres no aceptan su situación

Ni que decir tiene que una plantilla tan llena de enormes jugadores no aceptará bien no jugar Europa la temporada que viene, de ahí el problema con muchos de los nombrados y otros tantos que parece no están a gusto en Londres, entre los que destaca el fichaje más caro de invierno, Mijailo Mudryk, y Recce James, lateral derecho que pretende precisamente el Real Madrid. Con todo este caldo de cultivo en la grada del coliseo inglés añora, y mucho, a Roman Abramóvich cuyas enormes inversiones parece que tenían más sentido.