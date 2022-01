Traición en frío de Trippier a Simeone: el Newcastle ataca el Wanda

Reconocía Kieran Trippier hace poco en una entrevista, actual jugador del Newcastle y ex futbolista del Atlético de Madrid, que cuando fichó por los magpies esperaba que otros cracks se la hubieran unido, y ahora, a solo cuatro días del cierre del mercado de fichajes invernal el equipo del norte de Inglaterra se ve con el agua al cuello en lo deportivo y sin los refuerzos ofensivos que necesita. Pero, ¿conseguirá in extremis el lateral inglés convencer a un ex compañero rojiblanco de que se mude con él a St. James Park?

Esta información, a la que en suelo inglés se le da poco recorrido -fruto sobre todo de la complejidad que entraña que un jugador en la élite se vaya a un equipo con serias posibilidades de descender de categoría, como es el Newcastle, además del hecho de que la entidad propietaria, en este caso el Atlético, ceda a solo unos días con el futbolista sin tener recambio para mismo- al menos sí hay que resaltarla.

Y hay que hacerlo porque el jugador al que supuestamente estaría tetando Mohamed Bin Salmán con su nuevo proyecto en la Premier League -ese que pretende construir, insistimos, si se salva el equipo, a base de millones y desde la temporada que viene- es todo un titular en el esquema de Diego Pablo Simeone, como es Yannick Carrasco. El interior belga interesa en Inglaterra y eso es un hecho, de ahí que desde el nuevo rico de la liga inglesa se trate de tentar al futbolista rojiblanco.

Indudablemente Trippier sería un serio gancho en este asunto para Carrasco, sin embargo, como anunciábamos en líneas precedentes, las dificultades para que la transacción se lleve a cabo en estos momentos son enormes. Ahora bien, sí hay dos asuntos que pueden potenciar este fichaje de las urracas: uno es que interesa tanto ahora como en verano, insistimos, si el Newcastle termina por salvarse, luego en tal caso sí podría producirse; y dos, el sueldo que prometerá Bin Salmán será muy superior al que percibe el jugador en el Wanda Metropolitano, por lo que la tentación es real. En definitiva, dicen que la venganza (o la traición en este caso) se sirve en un plato frío, el invernal, y Trippier trata de llevara a cabo con Carrasco.