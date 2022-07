Tras atar a Haaland, Guardiola roba al Barça el relevo ideal de Piqué

Pep Guardiola sigue ensimismado en realizar otros movimientos para reforzar una plantilla que ya de por sí cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tras el fichaje de Erling Haaland, quien ha protagonizado hasta el momento el negocio más mediático del mercado veraniego de 2022, el técnico español ha fijado su mirada en uno de los mejores centrales del mundo para afianzar la finalidad su línea defensiva.

Es cierto que el Manchester City ya cuenta en sus filas con dos de los mejores zagueros de Europa, Aymeric Laporte y Rúben Dias, amén de la presencia en el Etihad Stadium de John Stones, pero la posible salida de Nathan Aké al Chelsea obliga al club a buscar otra alternativa de garantías en el mercado y Guardiola ha sorprendido con una petición personal al jeque para subsanar el posible adiós del neerlandés: Jules Koundé.

El jugador del Sevilla se ha convertido en uno de las grandes obsesiones del Barça en el mercado. Xavi no confía en Gerard Piqué y solamente Araújo tiene su puesto garantizado en el eje de la zaga. A pesar de la llegada de Christensen, el técnico barcelonés no las tiene todas consigo sobre que el danés pueda hacer frente a las necesidades defensivas del entrenador y por eso el francés ha sido uno de los grandes protagonistas en Can Barça en este periodo veraniego.

No obstante, el alto precio impuesto por el Sevilla para dejar salir al defensa galo, 65 millones, supone un problema para Joan Laporta, no así para el magnate citizen, quien no titubeará para satisfacer la demanda de Pep.

Es más, Koundé es el primer interesado en llegar a un equipo que le brinde la oportunidad de pelear por todos los títulos, algo que en el Barça podría no darse, pero que con toda seguridad tendría en el Manchester City, como viene quedando patente desde que Pep tomó las riendas del equipo.

En definitiva, el conjunto blaugrana parece estar fuera de la ecuación y el City, según ha destapado 90min, tiene muchas papeletas para cerrar el culebrón Koundé este mismo verano a cambio de una cifra que ronde los 65 millones. A su vez, Xavi se queda sin el defensa soñado para tomar el remplazo de Piqué en el eje de la zaga.