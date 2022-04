Tras la renovación de Klopp, el Liverpool quiere 2 fichajes: 150 kilos

Las buenas noticias se acumulan últimamente en las oficinas de Anfield. Tras eliminar al Manchester City en las semifinales de la FA Cup, vencer 2-0 al Villarreal en la ida de las semifinales de la Champions League, y no ceder en la lucha por el título de la Premier estando a tan solo un punto de distancia de los de Pep Guardiola, hay que añadirle que el Liverpool ha anunciado esta semana la renovación de Jürgen Klopp hasta 2026.

Una grandísima noticia para los aficionados reds, y para el fútbol en general, al que además se le podría sumar otras dos nuevas caras en el siguiente mercado de fichajes: Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni, publica Express. El medio inglés asegura que el conjunto de Jürgen Klopp quiere acometer dos operaciones este verano para reforzar el centro del campo que con la salida de James Milner este junio y la finalización de contrato de Naby Keita y Alex Oxlade-Chamberlain en 2023, podría quedarse muy debilitado.

Por ese motivo, el Liverpool quiere dedicar todos sus esfuerzos a reforzar esta zona del equipo, pero no le saldría nada barato, ya que, el Bourssia Dortmund no quiere perder en un mismo verano a dos de sus jugadores más importantes como son Erling Haaland y Jude Bellingham, o al menos no a cualquier precio, ya que, según este diario, el conjunto alemán habría puesto un precio de salida por el internacional inglés de 100 millones de euros.

Algo parecido sucede con Aurélien Tchoauaméni, quien no solo está cifrado en 50 millones de euros, si no que además tiene varios competidores detrás de él. PSG, Chelsea, Manchester United o Real Madrid están también interesados en el centrocampista del Mónaco y pese a que su precio de salida ronda es cantidad, cuanta más demanda hay, más sube el precio, por lo que seguramente la cantidad de 50 millones acabe siendo superior.

Si finalmente el Liverpool consigue cerrar las dos operaciones se convertiría, sin lugar a dudas, en uno de los equipos más temidos de toda Europa al que solo le faltarían oficializar las renovaciones de Mohamed Salah y Sadio Mané (cuyos contratos terminan en 2023) para completar un equipo de ensueño.