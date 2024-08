Tras Leny Yoro Ten Hag cierra la doble bomba que ya teme Guardiola: ahora solo falta Frenkie De Jong

En un mercado donde los grandes equipos no se han movido en exceso, el Manchester United se está convirtiendo en uno de los grandes ganadores de esta ventana de transferencias. El conjunto de los diablos rojos está siendo capaz de cerrar incorporaciones de gran calado como lo es el fichaje de Matthijs De Ligt, que llega a Old Trafford para convertirse en el socio de lujo de Leny Yoro en el eje de la zaga de los Erik Ten Hag.

Con los fichajes del central neerlandés y de Noussair Mazraoui ya totalmente cerrados, el conjunto mancuniano ha conformado una defensa inmejorable, pues ha paliado los importantes problemas que tenía tanto en la demarcación de central, donde ha conformado una nueva dupla de absoluta élite, junto a un lateral diestro de primer nivel mundial, como mínimo en fase ofensiva como lo es un Mazraoui que llega para olvidar a un Wan-Bissaka que nunca tuvo el nivel de un grande como el United.

Que el Manchester United se haya reforzado tan bien solo puede suponer una cosa para Pep Guardiola y el Manchester City: problemas. El conjunto citizen se había acostumbrado a ser el gran dominador de la ciudad. Sin embargo, con el sólido equipo que ha podido conformar Erik Ten Hag, debe poner en aviso a los de Guardiola, que saben que Erling Haaland no lo tendrá nada fácil para decidir partidos ante una línea defensiva estelar como la que han formado en Old Trafford.

Reunión de ex del Ajax a la que falta el miembro estrella

No deja de ser revelador como la importante apuesta de Ten Hag es con dos jugadores que conoce muy bien de su pasado en el Ajax. En ese equipo, De Ligt era el capitán general de la defensa, mientras que Mazraoui, con 22 años ya era el dueño del carril diestro del conjunto neerlandés que alcanzó las semifinales de Champions. Sin embargo, a esta reunión le falta su miembro más cotizado y soñado en Old Trafford. Un Frenkie De Jong que, pese a no ser imprescindible, dado el gran nivel de Casemiro, seguro que será más que bienvenido en caso de que el Barça se abra a la posibilidad de una venta a un precio razonable.