Lopetegui y ten Hag ganan; la doble bomba está activada: Wan-Bissaka y Mazaroui OK

West Ham no se de detiene y arrasa como topadora en el mercado.



Tras la bomba y el robo de guante blanco a la Juventus para incorporar a Todibo, los hammers tienen un preacuerdo con el lateral derecho del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Así lo adelantó el periodista Fabrizio Romano, quién detalló que se pactaron los términos personales y el defensa de 26 años podría firmar contrato hasta 2029.

Sin embargo, todavía falta el acuerdo monetario entre ambos clubes. West Ham presentó una primera oferta de 13 millones de euros, pero los diablos rojos solo aceptarán una oferta que iguale o supere los 20 kilos.



Los Hammers también tuvieron a Kieran Trippier en la mira a principios de semana, ya que Vladimir Coufal es ahora el único especialista en esa posición.



Si las negociaciones avanzan tan rápido como parecen, Wan-Bissaka podría estar en el once inicial del West Ham para su debut en la Premier League contra el Aston Villa el 17 de agosto.

🚨⚒️ West Ham hope to complete Aaron Wan-Bissaka deal in the next days as they are now busy to sign all documents for Todibo.



👀🇲🇦 Mazraoui, waiting for Man United as soon as AWB leaves. pic.twitter.com/vG5bVrw22o