Tras regalarlo al Barça, Pep Guardiola asume la jugarreta de Deco, fracaso culé y el City lo paga

Uno de los grandes nombres del mercado del Manchester City, es el de Joao Cancelo. El carrilero portugués que hace un año y medio, tuvo un conflicto con Guardiola que lo llevó a salir del Etihad en forma de cesión al Bayern y al Barça ha visto como tras ser incapaz de asentarse en el Camp Nou, vuelve al City a tener que ganarse de nuevo la confianza de un Pep Guardiola con el que tendrá realmente complicado hacer con un hueco en el once sky blue.

La realidad es que el plan de todos era que, una vez finalizada la cesión al FC Barcelona, Deco negociara una compra del jugador para que se quedara en el Barça mediante un traspaso permanente. Sin embargo, tras naufragar por completo en su única temporada como futbolista blaugrana, desde las oficinas del Camp Nou tomaron la decisión de, al menos hasta ahora, no ir a por el fichaje del luso.

Ante esta situación, la decisión de Pep Guardiola no es otra que, apurar hasta el último día de mercado para ver si algún equipo se interesa por una cesión o venta de Cancelo. Si no acaba saliendo, al técnico catalán no le queda otra opción que asumir la continuidad del carrilero y, dentro de lo posible, darle un espacio dentro de la plantilla citizen.

Si no mejora su versión del Barça, a la grada

Sin embargo, tras lo visto en su corto paso por el Camp Nou, mucho debería mejorar Cancelo, para convencer a Guardiola que todavía es ese futbolista que en 2022 se convirtió en el mejor del mundo en su puesto, entendiendo el rol de lateral como el de un centrocampista más. Algo que nunca pudo trasladar al Barça, donde fracasó por completo, llevando, por ahora, a Deco a dejarlo tirado un año después de su llegada en calidad de cedido.

Así pues, quienes pagarán los platos rotos del fallido paso de Joao Cancelo por el Camp Nou, serán el Manchester City y Pep Guardiola, que tienen la misión de resolver una papeleta complicada con el lateral luso.