Era el fichaje de Guardiola para echar a Jack Grealish, pero el inglés complica su llegada al City

Pese a haber sido, a lo largo de los últimos años, el gran animador del mercado, el Manchester City está pasando por un mercado de verano extrañamente austero. El conjunto de Pep Guardiola, no está siendo capaz de cerrar esas multimillonarias operaciones que acostumbraba a materializar años atrás. Y es que si antes, lo normal fuera ver al City con múltiples fichajes ya hechos, este año ni Eberechi Eze ha acabado llegando, un fichaje que ahora ya se puede dar por imposible.

The release clause of Eberechi Eze at Crystal Palace expires today and no club has activated it.



Despite interest from several clubs, the clause expires for England winger