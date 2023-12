Traspaso carísimo, fracasó en España y era el francés de oro con Mbappé y Camavinga: venta invernal

El Manchester United protagonizó una épica remontada en el último duelo ante el Aston Villa que ha regalado un amplio grado de felicidad al vestuario, pero ni mucho menos la situación del proyecto es esperanzadora ya que un gran número de integrantes de la plantilla de Erik ten Hag está esperando a que reabra la ventana invernal para poner punto y final a su etapa en Old Trafford.

Aquí hemos hecho énfasis en las últimas semanas a las figuras de Casemiro, Jadon Sancho o Raphael Varane, pero la situación de Anthony Martial es igual o aún más crítica. A pesar de ser un negocio caro por parte de los red devils en el año 2015 pagando el club inglés al AS Mónaco la friolera de 60 millones, el rendimiento del francés ni mucho menos ha cumplido con lo esperado.

🔴🇫🇷 Ten Hag on if there is a possibility that Anthony Martial is sold in January:



“When we have news, then of course I will tell it. But that is not our aim”. pic.twitter.com/xUHEADiU3T