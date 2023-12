Es tan indiscutible para Ancelotti como Kroos y Bellingham pero Salah y Mbappé ponen 100M por él

Esta historia ya la hemos escuchado con anterioridad pero recientemente con respecto al jugador del Real Madrid que para Carlo Ancelotti es tan indiscutible como Toni Kroos o Jude Bellingham, y pese a que el club blanco ha cerrado filas en torno a la idea de que no está en venta, los últimos informes aseguran que tanto el Liverpool como el Paris Saint-Germain están dispuestos a todo por el internacional con Francia.

Poco en el mundo; él es uno

Joven, aunque sobradamente preparado, eso es lo que es Aurelian Tchouameni, el cual se ha ganado la titularidad del Real Madrid y de la selección francesa con solo 22 años, lo cual, para blancos, galos y ahora reds y parisinos es motivo más que sobrado para considerar al ex del Mónaco como uno de los mejores en su puesto, y eso permite que los de Anfield y los del Parque de los Príncipes quieran tentar al club español con nada menos que 100 millones de euros.

La oferta, que llagaría en verano, sería una propuesta sopesada tanto por Jürgen Klopp como por Luis Enrique sobre un jugador que ambos consideran clave en la medular de sus respectivos conjuntos; siempre y cuando, claro, consiguieran que el Madrid cediera. El problema para ellos es que desde la casa blanca se mantiene el veto a cualquier negociación en esta dirección: simplemente no es posible que salga.

Dicho de otra manera, aunque la cantidad que aseguran en Inglaterra quiere pagar el Liverpool por Tchouameni, esos 100M, es enorme, lo cierto es que el club español no quiere deshacerse de un jugador al que consideran determinante en el presente y futuro del club. No en vano, ahora que Eder Militao y David Alaba han caído lesionados de larga duración, y por ejemplo Nacho ha sido expulsado, Carlo Ancelotti puede tirar del francés en una nueva demarcación, el central, donde también cumple. Y por eso, por su solvencia como pivote, pero sobre todo como entendedor del juego, amén de su juventud, Tchouameni entusiasma al equipo de Mo Salah y Kylian Mbappé, pero por eso Carletto no lo vende.