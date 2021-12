Tuchel anhela 3 ventas invernales en el Chelsea para rescatar 90 kilos

El Chelsea puede presumir de contar con una de las plantillas más amplias entre las mejores ligas europeas y eso ha permitido a Thomas Tuchel señalar a tres jugadores para que Román Abramóvich trate de cerrar sus ventas con el objetivo de rescatar una cifra que ronde los 90 millones. Y es que el deseo del alemán va más allá de esas simples salidas de Stamford Bridge ya que, con el dinero obtenido por ellas, el exentrenador del PSG quiere incorporar un futbolista de renombre mundial, ya sea en enero o en el próximo verano.

La temporada del conjunto azulón se encuentra en un tramo muy delicado ya que los resultados en la Premier League están comenzando a ser adversativos y las sensaciones manifestadas por el equipo no son tan esperanzadoras como el curso anterior. Por ello, Tuchel no quiere dejar pasar la oportunidad de desprenderse de varios jugadores, los cuales no están teniendo mucho protagonismo en sus planes, y poder reforzarse con efectivos de primer nivel o, incluso, con un galáctico, aunque esta posibilidad es mucho más viable en el próximo mercado estival de traspasos.

Eso sí, Tuchel tiene claro que Timo Werner, Hakim Ziyech y Christian Pulisic tendrán muy pocos minutos si permanecen en el club y, aunque hay más jugadores en la plantilla que podrían salir, los tres nombres citados son los que el Chelsea considera más atractivos en el mercado para poder cumplir el deseo de su entrenador.

Y es que el caso de estos tres futbolistas no puede ser más curioso ya que todos han aterrizado en Stamford Bridge en los últimos años a cambio de sendas millonadas (157 ‘kilos’ invertidos en total por sus fichajes), pero ninguno de ellos ha logrado cumplir con las expectativas marcadas con su llegada. Ya el pasado verano el Chelsea trató de introducir a Werner en la operación por Lukaku para abaratar el coste del belga, pero el Inter de Milán no aceptó la propuesta de Abramóvich.

Ahora, tanto el germano como sus dos compañeros de equipo tiene muchas papeletas para salir del Chelsea en enero y por suerte para ellos y para el club inglés, también son muchos los equipos que han mostrado interés durante las últimas semanas en incorporarles.