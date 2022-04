Tuchel se harta: adiós a Lukaku y Werner, pide 2 delanteros al Chelsea

La derrota por 1-4 el pasado sábado ante el Brentford en Stamford Bridge ha vuelto a sacar a la luz que Thomas Tuchel no confía para nada en Romelu Lukaku. Otro partido más y otra vez que el delantero belga empezaba el encuentro desde el banquillo y otra vez que Kai Havertz hacía las veces de delantero centro sin ser esa su posición natural.

Tras el pago de 115 millones el verano pasado al Inter de Milán, tan solo unos meses después parece que Thomas Tuchel ha tomado la decisión de desprenderse del delantero belga y ha solicitado a la junta directiva que salga este verano, tal y como ha publicado Football Insider. Pero no es el único, según este mismo diario, Timo Werner también habría señalado por el técnico alemán para abandonar en el próximo mercado de fichajes Stamford Bridge.

Está claro que los fichajes de Lukaku y Werner no le han salido como esperaban al Chelsea, y no parece que vayan a recuperar la inversión realizada por ninguno de los dos jugadores (menos aún si el Reino Unido no levanta las sanciones impuestas al club, por lo que no podría ingresar dinero de las ventas de los jugadores), a pesar de que Al-Kehalifi anda detrás del atacante belga, según ha informado L’Equipe. El ex del Inter interesa al PSG y los parisinos necesitan un delantero, pero parece que la intención del jugador es regresar a Italia.

Por su parte, Timo Werner llegó al Chelsea por 53.5 millones de euros, y aunque se le atribuye una calidad increíble, su falta de acierto de cara a portería a lastrado su carrera con los blues. Esta temporada solamente lleva 4 goles en 19 partidos y tan solo uno en la Premier League, cifras muy por debajo de las que logró en el RB Leipzig y que le valió su fichaje por el equipo londinense llegando a anotar en la temporada 2019-2020, 28 goles en los 34 partidos que disputó en la Bundesliga. Según informa ESPN el alemán interesa a Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y FC. Barcelona y su valor de mercado ronda los 42 millones de euros, según transfermarket. Otra inversión que no recuperaría el conjunto inglés.

Lo que está claro es que si ambos jugadores acaban saliendo, el Chelsea deberá salir al mercado en busca de dos nuevos futbolistas que marquen los goles de los blues, aunque muy difícil lo tendrá si las restricciones impuestas por el Gobierno Lukaku siguen en pie. El regreso de Tammy Abraham suena con mucha fuerza.