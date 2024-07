Un año después, Laporta le da la patada y Simeone ya respira con la venta más deseada en el Atleti

Tras pasar toda la temporada cedido en el Barcelona, Joao Félix ha vuelto al Atlético de Madrid, de nuevo en la frustrante casilla de salida. El joven portugués tampoco fue capaz de convencer a nadie en el Camp Nou, donde tras darle la espalda de cara a incorporarlo de forma definitiva, han obligado a Simeone a buscar, de emergencia, una salida para un Joao Félix al que se le acaban los pretendientes dentro del mercado.

🟣🔵 There’s nothing done yet between Aston Villa and Atlético Madrid for João Félix despite reports.



Villa want João, Unai Emery’s pushing as revealed last week but there’s still no formal proposal to Atlético.



