Hansi Flick da con la tecla para olvidar a Busquets y ridiculiza a Xavi con un genio de la Masía

El Barça ya prepara la segunda temporada sin Sergio Busquets en su plantilla y sigue sin encontrar en el mercado al sucesor perfecto para el legendario pivote culé. En este sentido, pese al interés en cracks como Kimmich, Zubimendi, Mikel Merino e incluso Kanté, no se ha acabado materializando en nada. Una situación que ha llevado a Hansi Flick a tomar la decisión de apostar por el talento de la Masía.

En concreto, la apuesta que el técnico alemán planea hacer en la posición de cinco es la de Marc Casadó. El ya conocido mediocentro defensivo que lleva varias temporadas llamando a la puerta del primer equipo sin que Xavi le hiciera caso alguno. Hecho que, con Flick ha cambiado completamente, pues, según informa Mundo Deportivo, el cuerpo técnico está fascinado con lo que ha visto hasta ahora de un Casadó que ya ha presentado candidatura a heredero de Sergio Busquets.

Un talento hecho a medida para el Barça

A sus 20 años, lo que siempre ha acusado Casadó ha sido la falta de fuerza a la hora de robar balones en el centro del campo. Una aptitud que, con la experiencia ganada en el Barça Atlètic ha sido capaz de mejorar día a día.

Además, el canterano cuenta con algo innato que es mucho más importante que cualquier otra cosa y es el ADN Barça que corre por sus venas. Casadó es el perfil de pivote perfecto para lo que buscan en el conjunto blaugrana, pues además de ser bueno sin balón, es capaz de ordenar a los suyos en la salida de balón y de liderar el trabajo de presión como en su momento hacía Busquets.

Una apuesta a confirmar el 17 de agosto

Pese a todo, la realidad es que hasta que no lleguen los partidos importantes, no se podrá corroborar si la apuesta por el canterano es firme o no. Si Flick acaba acertando con Casadó, será Xavi el que quede en evidencia por no dar el paso cuando pudo hacerlo, en cambio, si no es ahora, con Hansi Flick, el momento de Marc Casadó podría pasar definitivamente.