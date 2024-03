Vale 50M y después de Osimhen es el favorito del Manchester United para ser la referencia en ataque

El Manchester United ha puesto sus ojos en Ivan Toney como la pieza clave para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada tras el inesperado enfriamiento de las conversaciones con Nápoles para intentar llegar a un acuerdo con Victor Osimhen. Con la necesidad de encontrar una nueva referencia goleadora, el club inglés está dispuesto a desplegar sus recursos para asegurar el fichaje del prolífico delantero del Brentford.

El ariete inglés de 28 años ha sido una sensación en el Brentford desde su salgo a la Premier League demostrando una capacidad impresionante para marcar goles y liderar la línea ofensiva de su equipo. Su habilidad para encontrar el fondo de la red lo ha convertido en uno de los delanteros más codiciados del fútbol inglés, atrayendo el interés de varios clubes de la Premier League.

Los informes sugieren que el Manchester United está preparado para realizar una oferta significativa por Toney en el próximo mercado de fichajes. Aunque el Brentford no tiene intenciones de dejar ir a su estrella fácilmente, la posibilidad de jugar en uno de los clubes más grandes de Inglaterra y competir en competiciones europeas podría resultar tentadora para el delantero.

La llegada de Ivan Toney a Old Trafford, un movimiento que no se dará por menos de 50 millones, sería un paso importante para el club en su búsqueda por recuperar su dominio en la Premier League y en la escena europea. Con un ataque revitalizado y una nueva generación de talento emergente, los aficionados del United estarían ansiosos por ver cómo el delantero inglés se adapta al desafío de llevar el peso goleador del equipo.

