Varane recibe su mejor noticia fuera del Madrid: Klopp irá contra él

La temporada no pintaba nada bien para Raphaël Varane en el Manchester United. Una pretemporada en la que su presencia en el equipo había sido intermitente y, por si fuera poco, dos suplencias en los dos primeros encuentros oficiales del año en la Premier League hacían presagiar que el ex jugador del Real Madrid iba a presenciar muchos partidos desde el banquillo a lo largo de todo el curso. Y quizás pueda ser así y hasta el francés quiera buscar salida en las próximas fechas, pero todo pinta a que su situación está a punto de cambiar.

Para Varane la crisis tan profunda en la que ya se encuentra sumido el Manchester United en esta arranque de competición va a ser algo positivo y una oportunidad de la que aprovecharse. Hasta el momento el técnico Erik Ten Hag había apostado por la pareja de centrales formada por Harry Maguire y Lisandro Martínez, uno el gran capitán aunque discutido desde hace mucho tiempo y el otro uno de los fichajes más caros de este verano después de haber pagado más de 57 millones de euros al Ajax. Sin embargo, el conjunto inglés está haciendo aguas atrás, con seis goles encajados en las dos primeras jornadas de Premier League y eso supone un problema de dimensiones mayúsculas para el entrenador holandés.

Así las cosas, desde Inglaterra publica el diario The Sun que Erik Ten Hag está planteando muy seriamente la opción de sentar en el banquillo a Maguire para dar entrada en el once de manera habitual a Varane. El capitán sigue siendo un blanco fácil para la afición y las críticas se ciernen sobre él, así que puede ser una gran ocasión para que el ex jugador del Madrid se asiente como titular y revierta una situación que parecía muy complicada en lo personal para él desde el inicio de la temporada.

Varane no llegó a jugar ni un solo minuto en el debut del United en la Premier League mientras que el pasado fin de semana también fue suplente en el descalabro ante el Brentford, si bien es cierto que entró en la segunda mitad al terreno de juego en lo que puede ser un anticipo de la decisión de Ten Hag. Por el momento, apunta a titular el francés en el siguiente choque en el que los red devils se medirán nada menos que al Liverpool de Kloop.