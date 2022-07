Vía libre para Asensio: planta a Ancelotti y el City gana la batalla

Malas noticias para el Real Madrid. Muchos han sido los nombres que se han relacionado con el conjunto blanco desde que Kylian Mbappé decidiese renovar con el PSG, en vez de aceptar la oferta de Florentino Pérez para vestir de blanco. Raheem Sterling, Serge Gnabry, Rafael Leão o Jude Bellingham son solo algunos de los futbolistas que han sonado para reforzar el ataque madridista en caso de que Marco Asensio decidiese salir este verano de Valdebebas, pero el balear puede estar tranquilo, ya que, todos y cada uno de ellos se han ido cayendo de la lista de posibles fichajes de Florentino Pérez y, a día de hoy, su permanencia se estima necesaria, ya que, otro nuevo jugador se ha borrado de los planes del conjunto de Chamartín.

Tal y como ha anunciado el propio Manchester City en su página web, Riyad Mahred, otro de los objetivos a reforzar el ataque blanco en caso de que Asensio no siguiese, ha renovado con el conjunto de Pep guardiola hasta el año 2025. Su contrato acaba en junio de 2023 y eran muchos los equipos que andaban detrás del jugador argelino, por lo que, los citzens han querido acabar con todos los rumores y ofrecerle una ampliación de contrato por dos años más.

“Estoy muy feliz de firmar el nuevo acuerdo. He disfrutado cada minuto de mi tiempo aquí. Es un placer formar parte de un club tan increíble. También me gustaría dar las gracias a Pep, Txiki y al cuerpo técnico, tanto por la forma en que me han ayudado a desarrollarme como jugador como por impulsarme a seguir mejorando”, argumentaba el jugador tras anunciarse su renovación.

Con esta renovación, Pep Guardiola consigue evitar que otro de sus jugadores de ataque abandone el Etihad Stadium este verano, ya que, Raheem Sterling ha puesto rumbo al Liverpool por 53 millones de euros, más variables que podían ascender a 65 millones de euros, y Gabriel Jesús ha hecho las maletas y se ha convertido en nuevo jugador del Arsenal por otros 52 millones de euros. Grandes operaciones las del Manchester City.

Por su parte, el Real Madrid ve como otro sus objetivos para reforzar la banda derecha de su ataque se le escapa. Primero fue Rafael Leão, cuyo precio de salida (120 milllones de euros), echó para atrás al Real Madrid. Luego Sterling firmó por el Chelsea, ayer Gnabry renovaba con el Bayern de Múnich hasta 2026, Jude Bellingham no saldrá este verano del Borussia Dortmund, así lo ha confirmado el propio jugador, y el último Riyad Maherd, acaba de renovar con el Manchester City y ha dado plantón al conjunto de Carlo Ancelotti. Vía libre para Marco Asensio, que cada vez interesa más que continúe un año más vistiendo de blanco.