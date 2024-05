Visto así, Foden, Haaland y De Bruyne aceptan el adiós de Bernardo: 3 galácticos y 2 son de La Roja

Jugadores como Kalvin Phillips o quizá Bernardo Silva tal vez no estén en el Manchester City la próxima campaña. El inglés (cedido) así lo quiere, mientras que el luso ha declarado querer cambiar de aires, siendo el Barça una posibilidad. Está claro que la salida del portugués sería problemática, pero al equipo británico le sitúan tres nombres tras los cuales Phil Foden, Erling Haaland y Kevin de Bruyne ya no verían tanto drama con la marcha del lisboeta.

Uno por posición

Realmente con este trío de opciones las salidas del City serán más numerosas, porque la marcha de Bernardo sí activará estas opciones, pero el plan es mayor y pasa por suplir deficiencias en el once base ‘ciudadano’. Una, la más mediática, es la que sitúa a los citizens tras la estrella del Bayern de Múnich, Jamal Musiala, y, lejos de lo que pueda parecer, hay recorrido en esta historia.

El internacional germano, con pasado inglés, donde llegó a jugar en las categorías inferiores de los three lions junto a Jude Bellingham, no está contento en Múnich y no vería con malos ojos unirse al que considera el equipo más fuerte de Europa y que cuenta con el mejor entrenador, como es Guardiola. El músculo económico de los skyblue haría el resto.

Más madera

Los otros dos nombres que ponen por delante en el futuro del City son integrantes de España y dos fijos en La Roja para Luis de la Fuente de cara a la cita veraniega en la Eurocopa, como son Alejandro Grimaldo y Nico Williams.

El lateral izquierdo, el mejor de la Bundesliga esta temporada, es seguido por muchos equipos y aunque el Leverkusen quiere conservarlo, el jugador no hará ascos a Pep si este le garantiza ser una figura de peso en el Etihad. Y lo mismo sucede con Nico, pretendido también por el Arsenal, que sería, este sí, un recambio directo de Bernardo.

Como decimos, visto así, la pérdida del internacional luso no es tan dura para Foden, Haaland y De Bruyne.