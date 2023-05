Xavi respira tranquilo: Guardiola se olvida de su estrella y se lanza a por el fichaje de un enemigo

Pep Guardiola sabe que debe comenzar a reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. La más que posible salida de Ilkay Gündogan del conjunto mancuniano obliga a los citizens a replantearse su centro del campo para no acusar la baja del talentoso mediocentro alemán. En este sentido, el equipo dirigido por Guardiola está barajando varios nombres para ocupar la posición de interior de cara a la próxima campaña. En este sentido, según cuenta The Mirror, hay un nuevo nombre sobre la mesa, Ryan Gravenberch.

El mediocentro neerlandés fichó la temporada pasada por el Bayern de Múnich procedente del Ajax, donde era toda una estrella y el amo y señor de su centro del campo. Sin embargo, desde su aterrizaje en Múnich, las cosas nunca han ido bien a un Gravenberch que es consciente que ahora mismo lo que más necesita son unos minutos que en el Bayern no va a encontrar por ahora.

Gravenberch es un mediocentro de perfil similar al de Gündogan o Frenkie De Jong, también pretendido por el City. El actual jugador del Bayern cuenta con un despliegue físico imponente que, sumado a la gran calidad con el balón en los pies, hace de él todo un experto en lo que respecta a romper líneas. El neerlandés, al igual que su compatriota en el Barça, se siente muy cómodo jugando al lado de un pivote más posicional, como lo es Rodri en el conjunto sky blue. De este modo, como ya contamos en Don Balón con el caso de Frenkie De Jong, encajaría a la perfección en el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Hacerse con el ex del Ajax no será una tarea nada sencilla, ya que, pese a la falta de minutos, el Bayern sabe de su gran calidad y potencial, de modo que no está por la labor de dejar salir a un jugador de tales características. En estos momentos, su valor de mercado es de unos 30 millones de euros, que sumados a que su contrato no finaliza hasta 2027, hace que sea una tarea muy complicada incorporar a Gravenberch.

Así pues, el Manchester City se olvida del imposible fichaje de Frenkie De Jong y del ya perdido Jude Bellingham y comienza a ampliar sus objetivos con un jugador interesante de cara al futuro como lo es Ryan Gravenberch.