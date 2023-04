Zidane lo masacró en Madrid, salió en 2019 y Rodri y De Bruyne agradecen a Guardiola la sorpresa

Si por algo que se ha caracterizado el Manchester City a lo largo de la última década es por haberse convertido en uno de los clubs con más dinero invertido en fichajes con el firme objetivo de disponer de las plantillas más competitivas posibles. Erling Haaland fue el gran golpe al mercado en 2022 y, aunque el periodo de transferencias aún no ha reabierto sus puertas, Pep Guardiola ha trasladado a la directiva su deseo de contar con Mateo Kovacic en su proyecto.

El centrocampista croata pasó por las filas del Real Madrid tras brillar en el Inter de Milán, pero la poca regularidad alcanzada bajo las órdenes de Zinedine Zidane le dificultó enormemente poder explotar su mejor versión y por ello terminó abandonando el Bernabéu en 2019 para poner rumbo al Chelsea, club en el que sí que ha podido encontrar esa dosis de minutos que le está permitiendo ser un hombre importante en Stamford Bridge.

No obstante, tras haber sellado su eliminación de la Champions esta misma semana, el jugador ya sabe que el equipo no disputará competiciones europeas el próximo curso y de ahí que esté abierto a negociar su incorporación a un equipo en el que no solo pueda ser importante, sino en el que sí tenga opciones reales de pelear por títulos.

Aquí es donde el Manchester City quiere jugar sus mejores cartas ya que Guardiola es consciente de que la salida de Kalvin Phillips e Ïlkay Gündogan podría darse al término de la presente campaña y por ello comienza a tener presencia la necesidad de encontrar un futbolista con experiencia en Europa que pueda acompañar a Rodri Hernández y Kevin De Bruyne en la línea creativa del equipo.

De esta forma Kovacic ha llamado la atención de Pep, además de por la posibilidad de aspirar a títulos, porque el propio Chelsea podría facilitar su venta dada la urgencia del club londinense por desprenderse de varios efectivos para cumplir con la normativa salarial.

A colación de esto, aunque el croata tiene contrato hasta 2024, una oferta que ronde los 30 millones podría contar con luz verde de los blues.