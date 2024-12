12 goles en 14 partidos y tan bueno como el mejor Benzema es el refuerzo inmediato en el Real Madrid

El Real Madrid podría perder a Kylian Mbappé por lesión los próximos partidos. El francés notó molestias en el encuentro contra la Atalanta y se retiró del terreno de juego. Por lo tanto, Carlo Ancelotti tendrá que utilizar a otro jugador que supla la ausencia del máximo goleador del equipo, pero el técnico italiano podría tenerlo ya en el filial, ya que un delantero del Castilla está destacando mucho.

Se trata de Gonzalo García, una de las estrellas del Real Madrid Castilla que lleva la friolera cantidad de 12 goles en 14 partidos. Algunos ojeadores lo comparan con el mejor Karim Benzema e incluso también lo relacionan con el mismo Mbappé, el futbolista al que podría suplir en la delantera si Ancelotti lo acaba llamando para el primer equipo. Gonzalo está teniendo una temporada excelente en el filial y está sorprendiendo a todos.

Gonzalo García, la estrella del Castilla

El madrileño de 20 años está haciendo méritos para poder demostrarle al técnico italiano que puede tener un sitio en la plantilla del conjunto blanco. Su capacidad a la hora de encontrar portería y su olfato goleador son condiciones indispensables para un delantero y Gonzalo García las tiene. Además de sus números goleadores, el atacante también ha demostrado inteligencia en el juego y una gran capacidad de adaptación, a pesar de su edad.

Así pues, y a pesar de que la lesión de Mbappé es una noticia muy negativa para los intereses del Madrid, también podría traer positividad si Ancelotti acaba convocando para el primer equipo al delantero estrella del Castilla. Los aficionados blancos que no siguen al filial podrían ver de una vez por todas que tienen a un atacante con mucho potencial en las categorías inferiores.

La difícil gestión con Ancelotti

Sin embargo, está por ver si el entrenador italiano del Madrid acabará dándole alguna oportunidad al madrileño de 20 años. Es bien sabido que Ancelotti no le da muchas oportunidades a los jóvenes y, si se las da, cualquier error puede perjudicarles. Ha pasado con Raúl Asencio, que después de ser titular varios partidos, ha vuelto al banquillo por Aurelien Tchouameni, que no es ni central. Por lo tanto, el técnico no perdona ni una y los jóvenes tienen que rozar la excelencia para quedarse tiempo en el Madrid.