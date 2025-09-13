Al-Khelaïfi ha sido quien ha puesto el intercambio entre PSG y Real Madrid sobre la mesa de Florentino Pérez

En un giro inesperado en el mercado de fichajes, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha sido quien ha propuesto un intercambio con el Real Madrid que podría cambiar el rumbo de la plantilla blanca. Según fuentes cercanas al club, Al-Khelaïfi ha ofrecido 70 millones de euros más 10 en variables por el traspaso de Rodrygo Goes al PSG. Sin embargo, Florentino Pérez ha rechazado la oferta, exigiendo la cláusula de rescisión completa del jugador, que asciende a mil millones de euros.

Y es que Rodrygo Goes vive un momento complicado en el Real Madrid, el joven brasileño tiene talento, pero su protagonismo en el campo ha disminuido. La competencia es feroz. Vinícius, Mbappé y otros jugadores de ataque limitan sus oportunidades, Rodrygo quiere minutos, quiere brillar, pero sabe que en el Madrid no será fácil.

El interés del PSG en Rodrygo es firme

El interés del PSG en Rodrygo no es nuevo. El club francés ha estado siguiendo al delantero brasileño durante varias temporadas y, con la salida de Bradley Barcola al Liverpool, ha decidido intensificar su interés. Según el periodista Fabrizio Romano, el PSG había identificado a Rodrygo como un objetivo prioritario para reforzar su ataque.

Por eso, el club blanco ya empieza a pensar en un plan B. Si Rodrygo decide marcharse, el Real Madrid necesita un sustituto que mantenga el nivel ofensivo. Y ahí entra en escena un nombre que ha despertado ilusión: Barcola.

La postura del Real Madrid está abierta al posible trueque

Por su parte, el Real Madrid ha dejado claro que no está dispuesto a negociar con el PSG en términos favorables para el club francés. Florentino Pérez ha reiterado su postura de no vender a Rodrygo a un rival directo sin recibir una oferta que cumpla con las expectativas del club. Además, el presidente del Real Madrid ha señalado que no negociará con el PSG en condiciones desfavorables para su equipo. El presidente merengue siempre lo haría si consigue sacar tajada, y esta es conseguir a Barcola.

El intercambio propuesto por Al-Khelaïfi pone de manifiesto el interés del PSG en Rodrygo y la disposición del club francés para reforzar su plantilla con jugadores de calidad. Sin embargo, la postura firme de Florentino Pérez indica que cualquier negociación con el PSG será complicada y requerirá una oferta que cumpla con las exigencias del Real Madrid. Por lo tanto, el futuro de Rodrygo en el Real Madrid parece asegurado por el momento, a menos que llegue una oferta que cumpla con las expectativas del club.