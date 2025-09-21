Al-Khelaïfi le ofrece un cheque en blanco si traiciona al Real Madrid con marcharse

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a estar en el aire. Aunque su contrato con el Real Madrid le vincula todavía, la ausencia de un acuerdo definitivo de renovación ha despertado las alarmas en Europa. Uno de los que no ha tardado en mover ficha es Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, que ha puesto sobre la mesa una propuesta difícil de ignorar: un cheque en blanco para convertir al brasileño en el eje absoluto del equipo parisino.

El PSG, tras la marcha de Mbappé al Real Madrid, busca a toda costa un líder que devuelva ilusión a la afición del Parque de los Príncipes. Al-Khelaïfi considera que Vinícius reúne todas las condiciones para ocupar ese papel. A sus 25 años, es uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta y su impacto mediático encaja con la estrategia del club. Por eso, desde París están dispuestos a ofrecerle el mayor contrato de su carrera.

El plan del PSG: estrella indiscutible y proyecto a su medida

La propuesta del conjunto parisino no se limita a lo económico. La dirección deportiva le promete ser el referente indiscutible, el jugador alrededor del cual se construya un proyecto con aspiraciones de Champions. El PSG ve en él no solo a un delantero decisivo, sino también a un símbolo global que les permitiría competir en imagen y repercusión internacional con cualquier otro club.

Además, el entorno de Vinícius sabe que, de no renovar con el Real Madrid, su salida en 2026 sería por una cifra relativamente baja para un jugador de su nivel, algo que refuerza aún más el interés del PSG en cerrar la operación.

Dilema en el Real Madrid

En el Real Madrid preocupa la situación. Florentino Pérez siempre ha protegido a Vinícius, pero el club también entiende que la paciencia no es infinita y que no puede permitir que el brasileño entre en sus últimos años de contrato sin una decisión clara. Xabi Alonso, por su parte, valora su talento, aunque no le considera intocable, lo que ha abierto un espacio de incertidumbre que el PSG está intentando aprovechar.

La pelota está ahora en el tejado del brasileño. Vinícius tendrá que decidir si renueva y reafirma su compromiso con el proyecto blanco o si escucha los cantos de sirena de Al-Khelaïfi. El tiempo corre y el pulso promete ser largo.