Al-Khelaïfi ofrece 50+20 millones y el Real Madrid acepta negociar si el PSG llega a 90

El mercado de fichajes está que arde, y Rodrygo Goes se ha convertido en una de las piezas más codiciadas de Europa. Según fuentes cercanas a la operación, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha puesto sobre la mesa una oferta inicial de 50+20 millones de euros por el atacante del Real Madrid, despertando el interés del club francés y la sorpresa en Valdebebas.

El Real Madrid, aunque no contempla desprenderse fácilmente de Rodrygo, está dispuesto a abrir negociaciones si la cifra alcanza los 90 millones de euros, según indican fuentes internas. Esta decisión no es solo una cuestión económica: el brasileño es uno de los jugadores más valiosos de la plantilla y su salida supondría un impacto deportivo notable, por lo que la cifra mínima exigida refleja su peso dentro del equipo y el deseo del club de proteger sus intereses.

PSG insiste y el Madrid se mantiene firme

El PSG pretende reforzar su ataque de cara a la próxima temporada y considera que Rodrygo puede aportar desequilibrio y versatilidad a la línea ofensiva de Luis Enrique. La estrategia de Al-Khelaïfi es clara: iniciar conversaciones con una oferta media y esperar que la necesidad de liquidez o la presión de mercado haga ceder al Real Madrid.

Por su parte, la directiva madridista, liderada por Florentino Pérez, no tiene prisa por vender. La propuesta inicial de 50+20 millones fue recibida, pero no satisface las expectativas del club, que valora al jugador en términos deportivos y de mercado mucho más altos. La cifra de 90 millones se presenta como un punto de encuentro razonable, aunque difícil de alcanzar para muchos clubes, incluso para un PSG con ambiciones millonarias.

Un futuro incierto para Rodrygo

En Valdebebas reconocen que Rodrygo es una pieza clave, pero también que el mercado puede obligar a replantear la estrategia. La oferta del PSG no es un simple rumor: el interés es real y la negociación podría acelerarse si el club francés mejora su propuesta.

Para el jugador, esta situación genera incertidumbre. Por un lado, podría suponer un salto económico y deportivo significativo; por otro, implicaría abandonar un proyecto exitoso en el Real Madrid, donde cuenta con la confianza de Xabi Alonso y compañeros.