Alexander-Arnold no ha entrado con buen pie en el vestuario del Real Madrid, tiene más enemigos que amigos

Trent Alexander-Arnold ha sido uno de los grandes fichajes del Real Madrid de este mercado veraniego. El inglés fue considerado la solución para cubrir la banda derecha tras la grave lesión de Dani Carvajal y, además, el conjunto blanco se aseguraba uno de los mejores laterales del mundo de cara a los próximos años. Sin embargo, su inicio en el club no está siendo el mejor.

El jugador no ha entrado con buen pie ni en el vestuario del Madrid ni tampoco en el terreno de juego, ya que su nivel está lejos de lo que se esperaba y la afición ya empieza a dudar de su rendimiento tras sus actuaciones en el campo en los pocos partidos que ha jugado ya con la camiseta blanca. Aun así, sus aportaciones han sido prácticamente nulas bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Trent Alexander-Arnold no ha entrado con buen pie en el Madrid

Debido a su fichaje, el tolosarra ha colocado a Trent como titular por decreto, ya que en las conversaciones para su llegada, se le prometió que sería el líder de la banda derecha, incluso por encima de Carvajal, quien ha sido el hombre designado para el lateral en los últimos años. Sin embargo, no acaba de convencer y está lejos de lo que demostró en el Liverpool en temporadas anteriores.

De hecho, ya hay algunos futbolistas que están presionando a Alonso para que haga un cambio inmediato y el capitán madrileño recupere la titularidad lo antes posible, ya que creen que aportará más que Alexander-Arnold, al menos durante el tiempo que el inglés acabe de adaptarse a su nueva vida y a su nuevo equipo después de haber estado tantos años en la Premier League.

Carvajal reclamará su sitio en el once si la situación no mejora

Por su parte, Carvajal asume la competencia, pero piensa que, en el caso de que Trent no mejore su nivel, el hecho de que tenga que jugar por decreto será muy injusto y pedirá explicaciones de verdad, ya sea al entrenador o a los dirigentes blancos. El madrileño entiende que vuelve de lesión y que delante tiene a uno de los mejores laterales del mundo, pero no se dejará vencer fácilmente.