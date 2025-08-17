Álvaro Carreras desencadena el primer conflicto con mal final en el vestuario del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid vive sus primeros roces intensos de la temporada, y el detonante ha sido Fran García. Según Real Madrid Confidencial, en pleno entrenamiento, García se plantó frente a Xabi Alonso con una frase directa: "Me voy a esforzar al máximo para ser titular”.

Ese momento quedó marcado como el primero que amenaza la armonía interna. La competencia por el lateral izquierdo se ha encendido: Álvaro Carreras llega como fichaje de renombre y con la etiqueta de titular, mientras García, con méritos recientes en competiciones como el Mundial de Clubes, también reclama su sitio. El ‘cara a cara’ con Xabi expone en voz alta una tensión que llevaba semanas gestándose tras el fichaje de Carreras por unos 50 millones.

¿Un nuevo Jesús Vallejo? La tensión aumenta si no se resuelve

La situación de Fran García corre el riesgo de convertirse en una historia repetida si no se reconduce. El “no quiero ser suplente” recuerda a trayectorias truncadas dentro del club, como la de Jesús Vallejo, promesa de la cantera que terminó saliendo sin cumplir un papel relevante en el primer equipo.

Por un lado, el rendimiento de Fran le ha valido mantenerse en el club y ganarse el respaldo del cuerpo técnico, sobre todo después de su buena actuación en el Mundial, donde fue titular y marcó en cuartos de final. Xabi Alonso lo ve como un jugador con proyección y compromiso.

Carreras, avalado por club y entrenador

Por otro, Carreras ha llegado con la vitola de fichaje caro y con confianza institucional para ocupar el puesto, lo que añade presión y puede provocar divisiones en el vestuario. Si Fran insiste en que no acepta la suplencia, podría exponerse a un declive en su carrera dentro del club, cayendo en un retiro forzoso o salida, una sombra que ya vivió Vallejo en su momento. La temperatura interna sube y Xabi Alonso deberá manejarlo con mano firme si quiere evitar una grieta que termine contaminando la convivencia general.

En resumen, Fran García ha desencadenado el primer conflicto serio del vestuario con una exigencia clara: quiere jugar, y no tolera ser relegado. Esa posición puede desgastar su relación con el club si no hay diálogo y equilibrio. El Real Madrid está en plena redefinición del lateral izquierdo, y el reto será mantener la armonía mientras impulsa el rendimiento deportivo.