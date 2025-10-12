Álvaro Carreras tiene un problema agravado que le pasa factura dentro y fuera del Real Madrid

Álvaro Carreras no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Lo que comenzó como una temporada llena de ilusión y oportunidades se ha convertido en una cuesta arriba llena de dudas. El joven lateral izquierdo, que en su llegada despertó grandes expectativas por su potencia física, proyección ofensiva y compromiso, ha perdido continuidad y confianza. Sus altibajos en el rendimiento han despertado preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre sus propios compañeros.

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Carreras está viviendo una etapa de frustración interna. En algunos encuentros se le ha visto impreciso, falto de concentración y con dificultades para mantener el nivel de intensidad que exige un club como el Real Madrid. Xabi Alonso, exigente como pocos, valora su talento y entrega, pero no entiende por qué el jugador no logra sostener un rendimiento estable. El técnico tolosarra le ha dado oportunidades, pero su irregularidad ha terminado por restarle protagonismo.

Altibajos constantes: de la ilusión a la preocupación en Valdebebas

La presión de vestir la camiseta blanca no es menor. Carreras, que llegó con el sueño de triunfar en el Bernabéu, se ha visto envuelto en un entorno que no siempre facilita el crecimiento de los jóvenes. Las críticas externas, la exigencia interna y la competencia feroz han generado un cóctel que le está pasando factura emocionalmente.

Fuera del campo, la situación tampoco es sencilla. Según fuentes internas, el jugador ha notado cierta frialdad en el vestuario, donde algunos compañeros consideran que no ha sabido gestionar bien la presión. Pese a todo, otros, como Dani Carvajal o Fede Valverde, le están brindando apoyo para que no pierda la confianza.

Xabi Alonso lo advierte: talento sí, pero con constancia

En las últimas semanas, Xabi Alonso ha mantenido varias conversaciones con el jugador. El entrenador considera que Carreras tiene potencial de sobra para ser un lateral de referencia, pero le ha advertido: “El talento no basta, hay que demostrarlo cada día”. Alonso busca que el jugador entienda que en el Real Madrid no hay margen para la relajación, ni para las dudas.

A nivel táctico, Carreras ha mostrado destellos interesantes. Su velocidad y capacidad para proyectarse al ataque son innegables, pero sufre en el repliegue defensivo y comete errores de posicionamiento que le cuestan caro. Además, su falta de continuidad le impide alcanzar el ritmo competitivo necesario para enfrentarse a rivales de máximo nivel.