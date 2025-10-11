Xabi Alonso se planta, stop, está en la calle, o se va del Real Madrid por la buenas o lo van a echar

Las tensiones internas en el Real Madrid han dejado de ser asunto de pasillo para convertirse en preocupación latente. En los últimos días, ha surgido con fuerza un rumor: Xabi Alonso se ha plantado. No en tono amenazante, sino como alguien que ha llegado al límite. La versión que circula es clara: si no se le apoya plenamente, su salida será inevitable, ya sea por propia voluntad o por decisión de la cúpula del club.

Desde que llegó, Alonso apostó por un proyecto con perfiles exigentes, meritocracia y limpieza de egos. Sin embargo, la combinación de altas expectativas, resultados irregulares, desgaste mediático y disputas tácticas lo habrían llevado a un punto de inflexión. Se dice que ha manifestado que ya no tolerará presiones internas ni contradicciones: “o me voy por las buenas, o me echan”, comenta gente cercana al vestuario.

La encrucijada del club y el técnico

¿Dónde nace esta ruptura? En el manejo del vestuario, en los nombres propios que no responden, en las exigencias de la directiva y en la incertidumbre generalizada. Algunos jugadores sienten que no tienen margen de error; otros creen que Alonso es inflexible con decisiones tácticas o cambios de roles.

Mientras tanto, desde la directiva observan con inquietud. Florentino Pérez siempre defendió la llegada de Alonso, pero ahora podría estar ante la disyuntiva de apoyarlo de forma pública o actuar antes de que la situación estalle. Las alarmas están encendidas y no faltan quienes preparan planes alternativos por si el técnico decide irse.

Mendy, más fuera que dentro

Durante años, Ferland Mendy fue una pieza clave para el Real Madrid. Con Zidane primero y Ancelotti después, el lateral francés se convirtió en intocable por su potencia física, su rigor defensivo y su capacidad para anular a los rivales. Su rendimiento en los grandes partidos fue determinante para sostener la defensa en momentos de máxima exigencia.

No obstante, su situación ha cambiado drásticamente. Las lesiones le han castigado sin tregua en las dos últimas temporadas, impidiéndole alcanzar la continuidad que un futbolista de élite necesita. Este curso, de hecho, aún no ha podido debutar: Ferland Mendy suma 164 días desde que cayó lesionado y todavía no tiene fecha de vuelta.