Ancelotti es quien le ha aconsejado que salga del Real Madrid o no irá al Mundial

Carlo Ancelotti ha transmitido un mensaje claro a Rodrygo Goes: si quiere asegurarse un lugar en la selección brasileña para el Mundial 2026, necesita replantearse su situación en el Real Madrid. El delantero brasileño no cuenta con protagonismo asegurado bajo Xabi Alonso, y su escasa participación podría comprometer sus opciones de ser convocado por la Canarinha en el torneo internacional.

Rodrygo mantiene una relación de confianza con Ancelotti que ha permitido intercambios directos sobre su futuro deportivo. Con el técnico italiano, el jugador ha recibido consejos estratégicos y valoración sobre su rendimiento y sus oportunidades de juego. La diferencia con Xabi Alonso es notable: bajo el mando del técnico vasco, Rodrygo ha pasado a ser un suplente habitual, y su estilo de juego no encaja del todo en los planes actuales de la medular y las bandas, lo que ha reducido sus minutos en partidos importantes.

Situación contractual y horizonte de salidas

Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, pero la falta de continuidad ha generado tensiones y planteamientos sobre su futuro. Los despachos del club valoran diferentes escenarios, y su salida no está descartada, especialmente si llega una oferta atractiva. La prioridad del Madrid sería encontrar un comprador que cumpla con sus expectativas económicas y que, a la vez, permita al jugador mantener protagonismo competitivo.

Entre las opciones más factibles se incluyen transferencias a Premier League o a clubes de la Serie A interesados en reforzar sus bandas con un jugador joven, rápido y con capacidad de desborde y gol. Se menciona también la posibilidad de un préstamo con opción de compra, que garantizaría minutos regulares y mantendría al Madrid en control del futuro del futbolista.

El cambio de Rodrygo post Ancelotti

El consejo de Ancelotti busca precisamente esto: asegurar que Rodrygo tenga tiempo de juego y visibilidad internacional, algo que difícilmente conseguirá si permanece en el banquillo del Bernabéu bajo Xabi Alonso. La próxima ventana de mercado será crucial para definir si el brasileño opta por seguir en el Real Madrid con riesgo de perder protagonismo, o busca un nuevo destino que le permita consolidarse y llegar al Mundial 2026 en condiciones óptimas.