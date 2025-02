Ancelotti explota contra Florentino Pérez y pide revertir una decisión clave en el Real Madrid

El Real Madrid ganó 2-0 ante el Girona en el Santiago Bernabéu y cortó una racha de tres partidos sin victorias en LaLiga. El conjunto de Carlo Ancelotti fue ampliamente superior a su rival y fue el merecido ganador del encuentro. Luka Modric abrió el marcador con un golazo desde fuera del área y Vinícius anotó el segundo para sentenciar la historia. El conjunto merengue comparte la cima de la tabla de posiciones con el Barça.

Todavía con la resaca del triunfo ante el Manchester City por Champions, el Real Madrid se adueñó de la tenencia de la pelota desde el minuto cero y fue el claro dominador del encuentro. A pesar de tener un par de aproximaciones, Mbappé, Vinícius y Rodrygo no estuvieron finos en los últimos metros y no lograron complicar a Paulo Gazzaniga. A los 30 de la primera etapa, el Girona casi sorprende cuando Tsygankov recibió solo en el área, pero Thibaut Courtois tuvo una atajada espectacular para evitar la caída de su valla.

Modric, el mago

A los 41, el Real Madrid presionó a su rival y tuvo su premio: Luka Modric cogió un balón en la puerta del área y sacó una espectacular volea que significó el 1-0. El Bernabéu explotó de euforia para aplaudir la obra de arte del futbolista, que en septiembre cumplirá 40 años.

En el segundo tiempo, el conjunto de Míchel se adelantó unos metros en el campo para buscar la igualdad, pero tuvo serias dificultades para que sus ataques fueran directos. Por su parte, los de Ancelotti empezaron a sentir la exigencia del calendario y comenzaron a dosificar las energías. Sin embargo, cada vez que se lo propusieron, llegaron con mucho peligro al arco del Girona. A los 58 minutos, Vini estrelló un remate en el travesaño y no pudo sentenciar la historia. A pesar de su frustración, el brasileño tuvo revancha a los 83, cuando recibió un pase preciso de Mbappé y definió con gran calidad ante la salida del portero Gazzaniga.

La decisión de Florentino Pérez

Ancelotti reemplazó a Modric a los 86 minutos del encuentro, y el croata recibió una gran ovación de todo el estadio, lo que puede interpretarse como un mensaje para Florentino Pérez. En la última semana, trascendió que el máximo dirigente merengue no le renovará el contrato que vence el 30 de junio.

El hecho de que todavía no haya habido una reunión entre la directiva merengue y el entorno del croata es toda una señal de que está jugando sus últimos partidos con esta camiseta.